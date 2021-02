Ecco cosa ho fatto in un anno: l'Azzolina racconta i suoi 12 mesi da ministra

I 12 mesi di Lucia Azzolina al Ministero dell’Istruzione

Azzolina: in 12 mesi assunzioni e inclusione sociale

Lucia Azzolina da sabato 13 febbraio ha dovuto lasciare la guida di Viale Trastevere al suo successore,, nuovo ministro dell'Istruzione. Congedandosi da ministra che ha dovuto far fronte a sfide importanti vista latutt’ora in corso, Azzolina ha condiviso unin cui ripercorre i suoi 12 mesi di Dicastero.“Il 2020 è stato l'anno della pandemia, ma anche un anno in cui la scuola è tornata al centro dell'azione politica.” Inizia così il documento con il quale Azzolina saluta il suo posto da Ministra dell’Istruzione, volendo sottolineare i traguardi raggiunti dalla sua amministrazione. Negli ultimi 12 mesi sono statidal Governo Conte, fondi che hanno aiutato la realizzazione di numerosi progetti, come l’acquisto di nuovipensati per il distanziamento per il Covid-19, ma da utilizzare anche dopo l’emergenza sanitaria. Anche il settore dell’ha segnato una ripresa con una spesa per il 2020 superiore del 60% rispetto a quella del 2019. Inoltre un altro grande progresso si è fatto in ambito, nel quale sono stati stanziati oltre 400 milioni di euro per la didattica digitale usati dalle scuole per acquistare, nel periodo del lockdown, oltre 400mila fra tablet e pc per le alunne e gli alunni che ne avevano bisogno e più di 100mila connessioni. Infine all’interno del documento è ricordato anche di come, in collaborazione con il, le scuole hanno potuto offrire supporto specifico in risposta a situazioni di ansia, stress, disagio sorti anche a causa della pandemia, il tutto grazie a 40 milioni investiti dal Ministero dell’istruzione.Ma non sono stati importanti solo gli investimenti, infatti Azzolina rivendica anche i successi ottenuti in ambito dello, con 78mila posti banditi dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. Nel 2020 il MI ha anche stabilizzato 4.500come collaboratori scolastici, ai quali si sono aggiunti 75milagarantiti in ambito scolastico nel periodo pandemico. Infine, tra i progetti extra, Azzolina ricorda anche la nuova, con l'ideazione congiunta di nuove trasmissioni: La scuola in tv, La banda dei fuoriclasse, Maestri, tutte dedicate al mondo scuola, ai ragazzi, dai più piccoli ai più grandi.Qui il documento completo:

Social_un Anno Al Ministero Dell’Istruzione Azzolina by Skuola.net on Scribd

