Scuola, fare lezione all’aperto per contenere i contagi: la proposta

I benefici della didattica all’aperto: più sicurezza e buonumore

Con l'arrivo della primavera e delle belle giornate di sole chi non sognerebbe di fare lezione all'aperto? Quella che agli studenti di oggi, abituati a rimanere inchiodati ad un banco dentro un'aula per ore, potrebbe sembrare un'idea bella ma utopica, è invece divenuta una vera e propria. Se infatti da una parte le lezioni in presenza, ancora al 50%, sono importanti per il percorso formativo degli studenti, dall'altra però bisogna necessariamente fare i conti con la diffusione del virus, ancora molto preoccupante. Per questo, è importante pensare a soluzioni concrete che possano scongiurare il pericolo della creazione di nuovi focolai nelle scuole, e la proposta di Italo Farnetani vuole porsi proprio in questa direzione. A riportare la notizia di questa proposta innovativa è Tecnica della Scuola che chiarisce il pensiero del medico sull'importanza di. Se infatti la stagione invernale non permette di concretizzare una simile proposta, Farnetani ne auspica la sua attuazione con l'arrivo della primavera. Si tratta di una didattica già sperimentata con successo nei, maggiormente attenti e sensibili a stabilire un contatto diretto con la natura, un'idea che potrebbe essere anche essere emulata dalle scuole italiane. I benefici di una simile iniziativa, dal punto di vista medico, sono innegabili: infatti, più forti nei mesi primaverili, accumularla e sfruttarla per il prossimo inverno". Inoltre, Farnetani chiarisce anche che le attività all'aria aperta hanno grazie alla "stimolazione della" che favorisce "", essenziale dopo mesi di chiusure, restrizioni e distanziamento sociale. Insomma, considerati gli interessanti benefici prospettati, Farnetani auspica che la sua proposta possa davvero essere presa in considerazione. L'unica raccomandazione del pediatra ad un simile scenario didattico, è quella sull'uso della per proteggersi da un'esposizione troppo prolungata ai raggi del sole.