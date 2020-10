A Tutta Vita: il progetto che pensa al benessere degli studenti

Progetto “A Tutta Vita”: di cosa si tratta e a chi è rivolto

“A Tutta Vita”: insegnare l’educazione al benessere

I contenuti del progetto educativo “A Tutta Vita”

Per sensibilizzare i giovani sulee su, azienda impegnata nello studio delle tecnologie biomediche, in collaborazione con ile con l’, ha lanciato un progetto chiamato “”, interamente dedicato all'insegnamento di queste tematiche.Guarda anche:Ciò che il progetto “A Tutta Vita” si propone di fare è illustrare il modo per raggiungere il benessere psicofisico e migliorare la qualità della vita, attraverso la necessaria cura e attenzione nei confronti delle. Il progetto vuole dunque essere un modo per “e per promuovere corretti stili di vita volti a migliorare la salute, ridurre patologie croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiungimento di una comunità sempre più sana, attiva e responsabile”. Poiché è importante abituarsi fin da giovani ad un corretto stile di vita, per poter correggere più facilmente comportamenti alimentari sbagliati, il progetto è rivolto agli studenti, iscritti alleIl proposito fondamentale di “A Tutta Vita” è dunque quello di impartire una “”, intesa non solo “come diritto” ma anche come “dovere” da parte di ognuno.Per riuscire in questo intento, rendendo più interessante e stimolante il raggiungimento dei diversi obiettivi, gli sviluppatori del progetto hanno predisposto la possibilità di creare veri e propri, predisponendo dunque. E come ogni sfida che si rispetti è previsto anche unche consisterà in materiale tecnologico per la scuola di appartenenza.I contenuti veicolati da “A Tutta Vita” sono trattati con une ricalcano sia quelli trasmessi nelle linee guida per l’insegnamento di, secondo quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione, sia quelli che compongono gli “”. I temi trattati pertanto riguardano ogni ambito della vita coinvolto nella cura del benessere psicofisico: “L’importanza di una sanaper vivere meglio e prevenire alcune patologie; le, dedicato ai rischi associati all’uso di sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle spesso non ritenute tali e tanto diffuse tra i giovani di oggi, come l’alcol e il fumo; e, quelle, oggi molto diffuse con la conseguente pericolosa inversione delle dinamiche relazionali che la fase web 3.0 ha generato”.