I più assurdi trucchi degli studenti per copiare durante le videolezioni

Didattica a distanza: i trucchi degli studenti per copiare online

Usa una foto o un video già registrato: la maggior parte dei docenti preferisce che gli studenti abbiano la webcam accesa e il microfono spento durante la lezione. Un trucco per “imbrogliare” il docente e fargli credere che stai seguendo è impostare come sfondo un video già registrato in loop (se la piattaforma lo permette) nel quale prendi appunti con il volto sempre abbassato e con la penna in mano. Un altro trucco da “bad boy” consiste nel prendere una foto che ti ritrae in una posa di ascolto e di massima attenzione e posizionarla verso la webcam. Il docente tra i tanti piccoli volti sul display del suo dispositivo non potrà farci caso!

Nastro adesivo sulla webcam: se devi affrontare un’interrogazione e non sai come sbirciare tutti i fogli già disposti sul tavolo, metti un pezzo di nastro adesivo sulla webcam. In questo modo la visualizzazione risulterà piena di ombre e il docente, pensando che sia un problema tecnico, non potrà vedere la direzione del tuo sguardo.

Appunti come immagine del desktop: per evitare di essere scoperti a digitare le domande richieste dal docente o a cercare tra i tanti fogli già disposti sul tavolo, un altro trucco interessante sarebbe impostare come sfondo del desktop una grafica con gli appunti e le nozioni utili per l’interrogazione. In questo modo dovresti solo ridurre ad icona la videochiamata e sempre guardando verso lo schermo potresti trovare la risposta al quesito posto dal docente.

In collegamento con un aiutante: un ultimo trucco ancora più rischioso consiste nel farsi aiutare da qualcuno in collegamento telefonico. Come? Abilita webcam e audio della videochiamata sul pc e metti ugualmente le cuffie alle orecchie, collegandole, però, al telefono. Chi sta dall’altra parte del telefono sentirà la domanda e cercherà prontamente di suggerirti la risposta. Il docente penserà, dunque, che le cuffie siano collegate al pc.

Una delle conseguenze delloprovocato dal coronavirus è stata la chiusura delle scuole e delle università dell’intero territorio nazionale. Da quel momento le comunità scolastiche e gli atenei si sono mobilitati per garantire il regolare svolgimento dellaattraverso diversi strumenti tecnologici. In tempi di esami e valutazioni finali, però, laper i docenti diventa più astuta: “Il Quotidiano del Sud” ha spiegato alcuni trucchi di uno studente foggiano per copiare durante le videolezioni, ma anche noi di Skuola.net ne abbiamo scovati alcuni che vanno per la maggiore tra gli studenti impegnati con la didattica a distanza.Test a risposta multipla a tempo, moduli di Google Forms da compilare, testi in formato word da inviare o interrogazioni orali con due webcam: i docenti italiani stanno studiando tutte lepossibili per esaminare tutti gli studenti e controllare che non imbroglino. Nel frattempo, le risposte degli studenti con metodi malevoli ma innovativi stanno spopolando in rete. Ecco i trucchi più assurdi per durante le videolezioni.