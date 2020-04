Amore ai tempi del coronavirus: 5 regole per l'appuntamento virtuale

Le regole d’oro per il dating virtuale

Niente scleri per la connessione che non funziona , soprattutto se è il primo appuntamento! In questo senso siamo tutti sulla stessa barca. La connessione, che sia wi-fi o dati, si sta rivelando un problema un po’ lungo tutta la penisola . Fa parte del momento, quindi porta pazienza e non uscirtene con frasi poco eleganti o, peggio, parolacce che potrebbero irritare la persona dall’altro capo della videochiamata.

: fai delle prove in casa per stabilire quale sia il luogo migliore per effettuare la chiamata. Scegli in base alla luce e all’inquadratura che maggiormente ti valorizzano e bada bene di non spostarti durante la call a meno che non sia strettamente necessario. Punta tutto sui contenuti davanti a un bel drink! Il che significa che devi proporlo, così che entrambi abbiate da bere e magari anche qualcosa da stuzzicare proprio come se fosse un vero aperitivo. Inoltre l’impossibilità di avere contatto fisico farà sì che ognuno di voi punti tutto sui contenuti. Quale modo migliore per conoscersi meglio a livello più intimo che non essere distratti dalla possibilità di sfiorarsi o di darsi un bacio?

Questo periodo passerà sicuramente alla storia per gli effetti che lasta avendo sulle vite di tutti noi. Oggi parliamo, in particolare, della. Anche in periodo di isolamento le persone non smettono di conoscere gente nuova e, anzi, ilriscuote un grandissimo successo. Tra le decine di app che si possono usare per fare incontri online, vediamo qualche consiglio per gli appuntamenti -- che si faranno in video chat.? Quali sono i modicon un obiettivo puntato in faccia? Vediamo insieme cinque preziosi consigli per fare bella figura al primo appuntamento in video chat e, magari, ottenere anche un secondo. Sempre in video, ovviamente, fintanto che non usciremo dalla situazione di emergenza.Ecco unada applicare tutti - o in parte - se seichiunque ti troverai davanti durante il primo appuntamento tramite video: