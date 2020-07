Rientro a scuola, manuale per l’uso: in Veneto 80 cm tra i banchi

Veneto: la regione capofila per le indicazioni sulla ripartenza

La gestione degli spazi proposta dal Veneto

Sì alle attività complementari, no allo sdoppiamento delle classi

Innella giornata di ieri l’Assessore regionale veneta all’istruzione e alla formazionee la Responsabile dell’Ufficio Scolastico regionale, hanno presentatoIl manuale offre dunque regole generali per semplificare l’organizzazione del rientro che i dirigenti scolastici, nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica, possono scegliere di utilizzare in libertà.Proprio perché si stima la presenza di ben 609mila studenti nelle scuole statali venete e di 103mila in quelle paritarie, si è vista la necessità diL’assessore Donazzan, durante l’evento per la presentazione del manuale operativo, si è mostrata fiera di constatare che ilè fra tutteinterne al suo territorio, supportandole nel difficile compito di preparare gli edifici ad ospitare le numerose comunità scolastiche di ogni ordine e grado: “Non vogliamo che le nostre scuole arrivino in affanno alla riapertura del nuovo anno. In verità avremmo voluto sperimentare già prima alcune pre-aperture, tra maggio e giugno, accogliendole richieste di molti docenti, famiglie alunni. Ma è stato possibile farlo solo nelle scuole della formazione, perché sono a gestione regionale. Per tutto le altre scuole, di ogni ordine e grado, abbiamo dovuto aspettare il via libera ministeriale”.Insomma, proprio per non rischiare di lasciare le scuole impreparate al momento dell’avvio del nuovo anno scolastico.Guarda anche:Il manuale operativo offre istruzioni anche sulla, sempre sulla base delle regole di sicurezza e di distanziamento stabilite dal Comitato Tecnico Scientifico. In particolare, il Veneto ha proposto di. Inoltre. Sulla base di queste prime ma fondamentali norme per garantire il corretto distanziamento, è stato necessario ancheche considerino. A tale proposito Donazzan aggiunge che “Il 74% delle 30 mila aule ordinarie presenti in Veneto hanno una superficie superiore ai 50 mq - specifica la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale - e la media degli alunni per classi è di circa 20. Le situazioni più critiche si potranno verificare per le prime classe delle secondarie superiori, in particolare nei licei delle città capoluogo, dove le classi contano anche 27 o 28 alunni”.La tabella sottostante riassume la suddivisione delle superfici e il numero delle aule della regione Veneto:Operando in questo modo, con i dati effettivi che si ricaveranno, l’assessore nei prossimi giorni intende stilarein ordine a maggiore fabbisogno di personale, di risorse finanziarie e quant'altro necessario per assicurare l'avvio dell'anno scolastico”.in quanto questa misura è considerata dall’assessore regionale assolutamente “impraticabile” in quanto “non garantisce continuità didattica e non è sostenibile né economicamente né logisticamente”.In alternativa, la soluzione che si preferisce adottare in Veneto è quella che vuole proporre, intesa come una nuova organizzazione anche del tempo a scuola. Per questo è meglio proporre alle classi “” attraverso “coordinamento, compresenza, alternanza, che istituti e docenti già conoscono e hanno già messo in campo”.