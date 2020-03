Scuole chiuse e INVALSI quinta superiore: come saranno riorganizzate le prove

Prove INVALSI 5° superiore: come riorganizzare le prove

Prove INVALSI 5° superiore: istruzione per chi le ha già svolte

Photo by Andrea Piacquadio from PexelsLadovuta al dilagare del coronavirus, ha avuto conseguenze anche sullo svolgimento delleprogrammate prima dell’emergenza dal 2 al 31 marzo. Per chi non le ha svolte e teme per la riapiertura della scuole, l’Istituto ha prontamente dato delleCurioso di sapere quando potrai svolgere le prove INVALSI? Leggi attentamente l’articolo e lo scoprirai!Guarda anche:Considerata la sospensione delle attività didattiche prevista dal DPCM, del 4 marzo 2020, iCome? Semplice, basta seguire leBasterà, per le classi non campione, accedere alla pagina dedicata alle prove eo riprendere se iniziate prima del 4 marzo, le prove. Il sistema messo a punto permetterà di scegliere unae che avrà la stessa durata di quella prevista prima dell’emergenza dovuta al COVID 19. Per leinvece, le prove INVALSI quindi superiore 2020 verranno svolte in tre giorni, scelti dal dirigente,secondo le modalità riportate nel protocollo di somministrazione per le classi campione.Per quelle scuole invece che hanno svolto le prove INVALSI prima della sospensione della didattica prevista dal DPCM del 4 marzo 2020, non c’è nulla da temere: lein quanto i dati sono stati regolarmente salvati dalla piattaforma che eroga le INVALSI. Nel comunicato emanato dall’Istituto inoltre si legge che “Anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica (5.3.2020-15.3.2020) ilqualora ricorrano le condizioni per effettuare tale richiesta (documento disponibile nell’area riservata del dirigente scolastico). Le richieste di ripetizione pervenute entro le ore 11.00 del 13 marzo 2020 consentiranno di svolgere nuovamente le prove da lunedì 16 marzo 2020. Le richieste effettuate dopo le ore 11.00 del 13 marzo 2020 consentiranno agli studenti interessati di ripetere la prova a partire da due giorni lavorativi successivi (sabato escluso) dalla richiesta”. Inoltre viene specificato che ilnonostante la sospensione delle lezioni.Sarà inoltredi queste indicazioni se dovessero esserci nuove disposizioni delle autorità competenti.