Coronavirus, possibile un piano di emergenza per la Maturità 2020

A fare i conti con lenon solo il comparto economico ma anche quelloIn Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia gli istituti di ogni ordine e grado sono infatti chiusi dalla scorsa settimana. Notizia dell'ultima ora, si va verso la chiusura delle scuole in tutta Italia fino a metà marzo: si attende ufficialità nelle prossime ore.Nonostante ciò, lama va avantiTante le scuole che, mettendo al primo posto gli alunni e la loro formazione, ehanno adottato laBisogna però capire se questi sforzi riusciranno ad evitare ulteriori conseguenze sull’anno scolastico e soprattutto sullaProprio su questi punti si è soffermata, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘la Repubblica’ nelle scorse ore, laNonostante gli evidenti disagi dovuti alla chiusura degli istituti scolastici, ilpuò portare avanti grazie alla tecnologia la didattica. "Nei confronti dei nostri studenti il principio di precauzione è massimo, – ha dischiarato la Azzolina -con una spinta che viene dal basso, dalle scuole stesse, perché molte la didattica a distanza la facevano già". Sul sito del Miur è infatti stata apertaproprio indirizzate ai prof. Per i ragazzi, invece, ci sono piattaforme che danno loro lainsomma la scuola non si è certo fermata di fronte al coronavirus. Ma non solo il Ministero dell’Istruzione, altri hanno voluto dare il loro contributo alla didattica a distanza “La Rai e la Treccani – ha ricordato la Ministra - ci hanno fornito parte dei loro archivi, la Rai lo ha addirittura diviso per discipline".ansiosi di sapere se le conseguenze del COVID-19 possano travolgere in qualche modoProprio a chi teme spostamenti o cambiamenti la Ministra Azzolina ha voluto lanciare, tramite le pagine de ‘la Repubblica', un messaggio chiaro “Ma non c’è da aspettarsi tolleranzaDobbiamo essere il più possibile presenti nei confronti delle scuole, intervenire sulle difficoltà – ha affermato la Azzolina – ma pretendere da loro senso di responsabilità”.La situazione è in continua evoluzione e proprio tra poche ore verrà approvato un nuovo decreto per far fronte all'emergenza coronavirus in Italia. Nel vertice di stamattina a Palazzo Chigi, si è considerato di chiudere le scuole in tutta Italia fino a metà marzo. Azzolina, intervistata alla sua conclusione, ha detto tuttavia che "nessuna decisione è stata presa al momento" e si attendono sviluppi "nelle prossime ore". "Abbiamo chiesto una valutazione al comitato scientifico, se lasciarle aperte o chiuderle" ha affermato. Restiamo quindi in attesa di aggiornamenti per le prossime ore, e soprattutto di quale strategia si adotterà per quanto riguarda la maturità 2020 se dovessero chiudere tutte le scuole d'Italia.