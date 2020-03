Comprensione scritta nelle prove INVALSI: tecniche di lettura veloce

Come funziona la prova INVALSI di italiano per la quinta superiore

la competenza di lettura (comprensione, valutazione e interpretazione del testo scritto);

le conoscenze e le competenze grammaticali.



5 - 7 unità di comprensione del testo;

1 unità di riflessione sulla lingua.

Comprensione scritta: come leggere più velocemente

Allarga il campo visivo: per aumentare il campo visivo e velocizzare la lettura, ritaglia una specie di stencil trasparente a forma di rombo e posizionando sulla pagina del libro, cerca di mantenere lo sguardo al centro della figura.

Usa la tecnica del puntatore: utilizzata anche da due presidenti degli Stati Uniti, Kennedy e Roosevelt, questa tecnica consiste nel leggere con il dito, che fa appunto da puntatore. Spostando il dito, gli occhi avranno qualcosa da inseguire e non sono costretti a tornare indietro.

Comprendi i movimenti degli occhi: si può leggere e vedere solo quando gli occhi sono fermi. Mentre si legge, infatti, gli occhi si muovono a scatti quasi impercettibili e durante questi scatti la lettura si interrompe per poi ricominciare. È, dunque, importante imparare a saltare le linee senza perdere il livello di comprensione del testo.

Riconosci le parole: un’altra tecnica utilizzata per riuscire a capire il significato di intere pagine solo guardandole, è imparare la tecnica del riconoscimento visivo delle parole. Per allenarti, scegli una parola semplice che si ripete spesso in un testo e prova a riconoscerla con un solo colpo d’occhio.

Prove INVALSI quinta superiore 2020: la piattaforma con gli esempi

