Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo: è ufficiale

Chiuse tutte le scuole in Italia per coronavirus: la misura in un nuovo decreto

Novità importanti per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, specie per gli studenti. Dopo una serie di indiscrezioni che erano circolate,, con effetto immediato e almeno fino al 15 marzo.Il presidente del Consiglio Conte ha aggiunto: "Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità". Dal 5 marzo, dunque, tutti gli studenti italiani rimarranno a casa. In ogni caso, è fatta salva la possibilità per gli istituti di fare, come in parte già avvenuto nelle regioni chiuse dallo scorso 24 febbraio.La misura della chiusura di tutte le scuole di ordine e grado del Paese è stata inserita nel nuovo decreto, firmato in serata dallo stesso Conte, assieme alle. Come, ad esempio: evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone, con l'ulteriore invito alle persone che hanno oltre 75 anni (e a quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate) a non frequentare luoghi affollati.