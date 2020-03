Maturità 2020, prove INVALSI al via: più di 2 studenti su 5 non sanno che saranno requisito di ammissione

Invalsi quinta superiore, quasi tutti sanno a cosa servono

Invalsi 2020, la struttura è chiara

Prove Invalsi, online le simulazioni ufficiali

Invalsi quinta superiore: quando si svolgeranno le prove?

I computer ci sono, anche se non sempre sono sufficienti

. Si doveva partire il 2 marzo (e finire il 31 dello stesso mese) e così sarà. A confermarlo è direttamente Roberto Ricci, responsabile area prove dell’Istituto, che durante una videochat col portale Skuola.net ha sottolineato: “Il fatto che si facciano al PC ci aiuta; dove le scuole saranno aperte inizieremo come da calendario, laddove saranno chiuse recupereremo: ci sono i margini per farlo serenamente e senza affanno”.Nel frattempo, i ragazzi prossimi alla Maturità si stanno preparando psicologicamente ad affrontare le prove. A maggior ragione quest’anno. Perché: dopo il rinvio di dodici mesi fa, infatti, stavolta. Se si vuole ottenere il diploma si devono sostenere. Non c’è alternativa.Leggi anche:Peccato che, su questo punto, i ragazzi siano un po’ disorientati. Skuola.net ha effettuato una ricerca su 4mila maturandi alla vigilia della data di partenza, evidenziando come. Il 16%, invece, appare dubbioso. Il 27% afferma addirittura con certezza che non saranno requisito di accesso all’esame.: il 35%, correttamente, dice che servono “a”; il 42%, pur non centrando l’obiettivo, ci si avvicina, rispondendo che “valutano il sistema scolastico su scala nazionale”; appena 1 su 10 va fuori strada (dicendo che servono a valutare studenti o insegnanti); il 12% è indeciso.Ma gli aspetti che sembrano essere entrati di più nel DNA di quasi tutti gli studenti giunti alla fine delle scuole secondarie sono quelli legati alla struttura: l’83% sa bene che(quest’ultima materia divisa in due parti: reading e listening). Così come il 74% è consapevole che le prove. E il 75% sa che per affrontare le domande dell’INVALSI non è necessario prepararsi come se fossero compiti in classe, poichéAl limite,messe a disposizione dal sito ufficiale dell’Area prove INVALSI ( www.invalsiopen.it ): ne sono a conoscenza ben 7 maturandi su 10. Un’informazione che invece manca è che,- grazie alla prova di Inglese -(in lettura e comprensione) con l’indicazione del livello raggiunto (non ancora B1, B1 o B2): solo il 30% dimostra di saperlo, il 13% pensa che la certificazione ci sia ma senza l’indicazione del livello, più della metà (57%) o risponde in maniera errata o non si sbilancia proprio.Strada abbastanza tracciata, sempre secondo i ragazzi, anche dal punto di vista organizzativo.: quasi la metà (48%) già sa che svolgerà le prove in tre giornate diverse, il 9% che ne farà due assieme e una terza in un giorno differente, il 7% che potrà completarle tutte nella stessa giornata. Il 36%, al contrario, non ha ancora ricevuto indicazioni precise.Situazione simile per quanto riguarda: il 35% dice che la sua scuola ha computer a sufficienza per far sostenere le prove INVALSI tutti assieme, per il 27% sarà necessario dividersi in turni a causa del numero ridotto di PC, appena il 4% dovrà trasferirsi in un’altra struttura. Anche se, come prima, circa 3 su 10 non hanno avuto comunicazioni in tal senso.