Cosa studiare all'università? Ecco l'algoritmo che te lo dice

Università, come scegliere il corso di laurea con un algoritmo

Seleziona tutti i corsi di un polo universitario per avere uno sguardo d’insieme completo e fare una prima scelta: sbarra le facoltà che proprio non fanno al tuo caso.

di un polo universitario per avere uno completo e fare una prima scelta: le facoltà che proprio non fanno al tuo caso. Dopo aver terminato la prima scrematura , affidati a dei parametri oggettivi e alcuni soggettivi per dare inizio ad una seconda selezione. Su cosa devi basarti? Crea una tabella per ogni corso e annota la percentuale di occupati dopo la laurea, di lavoratori dipendenti , liberi professionisti o imprenditori . Non dimenticare di tenere conto delle tue passioni !

, affidati a dei e alcuni per dare inizio ad una seconda selezione. Su cosa devi basarti? Crea una tabella per ogni corso e annota la dopo la laurea, di , o . Non dimenticare di tenere conto delle tue ! Attribuisci un punteggio da 1 a 10 – dove 10 è il parametro con il valore più alto – e poi un peso , da 1 a 100%, in base all’importanza data ad ogni corso.

– dove 10 è il parametro con il valore più alto – e poi un , da 1 a 100%, in base all’importanza data ad ogni corso. Il punteggio più alto dato dalla media ponderata tra punti e i pesi è il corso verso il quale potresti essere più attratto.

Scelta dell’università, difficile ma consapevole

Scegliere unnon è mai semplice e rappresenta un momento di grandeper la maggior parte degli studenti. Quella domanda posta da amici, insegnanti e familiari - “” - sembra l'inizio di un interrogatorio. Decidere ilda intraprendere, infatti, significa prendersi del tempo perper cosa si è realmente portati.Ma niente panico! Come riportato dal Corriere.it, è arrivato il momento di dire basta aie affidarsi ad unper scegliere il proprio corso di laurea. Di cosa si tratta? Te lo spieghiamo in questo articolo.Scegliere per il propriopuò essere più estenuante di conseguire una laurea! Non basta cercare informazioni in rete o fare dei semplici test online: bisogna avere una profondadella propria, dei propri gusti e interessi e dellain cui vivi. La tua laurea, infatti, influenzerà i tuoie ti permetterà di inserirti nel. E se ti dicessimo che ad aiutarti a decidere potrebbe essere un? Da una cena tra, amministratore delegato di A2A, e il figlio neodiplomato è nato uno schema domestico con un procedimento sistematico di calcolo in grado di aiutare a trovare il corso di laurea che più fa per uno studente. In che modo? L’algoritmo pensato dal padre e il figlio si basa sucapaci di far riflettere circa la scelta dell’università. Ecco da cosa devi fare per realizzarlo in autonomia:Per l’amministrato delegato di A2A,, ”è importante seguire le passioni ma la scelta deve essere consapevole”. Il padre e il figlio sono riusciti ad elaborare l’algoritmo dopo aver analizzato la mole di dati raccolti, inseriti dalle università negli anni proprio pera fare una scelta consapevole. Per scegliere cosa studiare all’università è dunque indispensabili affidarsi ad un, usando dati e numeri e perché no… pensando anche alle proprie. È un lavoro che richiede tempo ma che aiuta a crescere e avere consapevolezza circa il proprio futuro!