Università: le lauree in Odontoiatria, Farmacia e Psicologia diventeranno abilitanti

Novità per psicologi, farmacisti e odontoiatri. Il ministro dell'Università,, ha annunciato che è in arrivo il disegno di legge in cui si annulla l’ esame di Stato per le. Laurea abilitante quindi per psicologi, farmacisti e odontoiatri per iniziare. L’obiettivo è quello di consentire una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani all’interno del mercato del lavoro.Guarda anche:La novità per le tregiunge dopo che l’articolo 102 del decreto “Cura Italia” aveva reso immediatamente abilitante la laurea in Medicina (questa misura, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe portare, nel breve periodo, ad assumere ben 10 mila medici in più per far fronte ai problemi di organico del Sistema sanitario nazionale). Il disegno di legge, come anticipa il Sole 24 Ore, dovrebbe essere il primo collegato alla legge di Bilancio e il suo esame potrebbe già partire in questi giorni in Consiglio dei Ministri. Unica condizione per le lauree abilitanti è che nell'ambito delle attività formative professionalizzanti,siano acquisiti attraverso lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studi.Cambia, di conseguenza, anche. Oltre alla consegna e alla discussione della tesi, la prova dovrà prevedere lo svolgimento di un test pratico valutativo delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, "volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione". A tal fine, la commissione dell'esame finale è integrata da professionisti designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Un successivo decreto del Ministero dell'Universitàa alla novità prevista dal disegno di legge.Presto anche le lauree professionalizzanti in materie tecniche. I primi laureati, però, arriveranno tra 3 anni.sono architetti, assistenti sociali, biologi, chimici, geologi, ingegneri, commercialisti e altre categorie. Per loro, a meno di clamorose novità, decideranno i consigli nazionali, stabilendo se eliminare o meno l’ esame di Stato