Assenza all’esame universitario, quali conseguenze?

Eliminazione della prenotazione dal portale telematico

Mancata presentazione il giorno dell’esame

Può capitare a tutti, anche dopo un periodo di studio intenso, di, dopo aver effettuato la prenotazione.L’ansia di non essere abbastanza preparati o la stanchezza accumulata per esami troppo ravvicinati, possono prendere il sopravvento a tal punto da far cambiare idea. Ma, una volta prenotati, come si fa a tirarsi indietro? E a quali rischi puoi andare incontro se non ti presenti il giorno dell’esame? Poiché gli esami universitari sono liberi e quindi privi di costrizioni, dopo aver effettuato la prenotazione, possono essere evitati in due diversi modi.Guarda anche:Quando effettui unaad un esame, la piattaforma universitaria in genere offre anchefino a qualche giorno prima l’appello. Se dunque ti accorgi in tempo di non essere abbastanza preparato, puoi tranquillamente accedere sullo stesso portale telematico e cancellare la richiesta di sostenere l’esame. A questo punto, il tuo nome non comparirà nella lista definitiva in mano al professore il giorno dell’appello.Se invece l’indecisione ti attanaglia fino all’ultimo e la mattina stessa decidi di non presentarti, non preoccuparti, molti studenti ci sono già passati prima di te e non sarai certo l’ultimo!Il giorno dell’appello quando il professore legge la lista dei nominativi dei prenotati, quelli che non rispondono all’appello risultanoe quindi vengono semplicementené si incorre in spiacevoli conseguenze in quantoL’unico inconveniente che deriva dal rimandare un esame è soltanto di natura personale in quanto si rischia di ritrovarsi alla sessione o agli appelli successivi con un esame in più.(ad esempio, non poter iscriversi all’appello immediatamente successivo), ma, in generale,, puoi stare tranquillo,