Trovare lavoro nel 2021? Non sarà facile: le previsioni delle aziende

Le previsioni occupazionali nel primo trimestre 2021

I dati occupazionali del primo trimestre 2021: differenze fra Regioni e settori

Prospettive occupazionali primo trimestre 2021 in relazione al tipo di impresa

• Microimprese: meno di 10 dipendenti

• Piccole imprese: dai 10 ai 49 dipendenti

• Medie imprese: dai 50 ai 249 dipendenti

• Grandi imprese: più di 250 dipendenti



Innovazione digitale: la chiave per la ripresa economica delle aziende

Nonostante questo sfortunato 2020 sia quasi giunto alla sua fatidica conclusione, tuttavia lascerà tracce significative nei prossimi mesi. È quanto previsto da un recente studio condotto dall’azienda per il lavoroche delinea. Non sorprende infatti che la crisi economica provocata dalle misure restrittive prese dal Governo per arginare il Covid-19, peserà certamente sul nuovo anno soprattutto per quel che riguarda le possibilità di assunzione da parte di aziende inserite in quei settori maggiormente colpiti e provati dalle disposizioni degli scorsi mesi.Guarda anche:La ricerca ha stimato dati non incoraggianti sulper quel che riguarda le prospettive occupazionali: solo, mentree ben. Le prospettive di assunzione migliorano di 3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, ma sono più deboli di 3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.Lanel primo trimestre 2021 risulta: mentre si segnalada parte delle aziende nelle, con dati rispettivamente pari a, la situazione appare invece drammaticamente statica nel, assestandosi allo. Accanto alle differenze regionali, la ricerca di ManpowerGroup sottolinea anche la presenza di, elemento che certamente complica il quadro occupazionale. Tra tutti i settori, “” è quello che registra il più alto tasso di richiesta del lavoro con un aumento pari a. Seguono i settori “”, “” e “” con un, e infine quello “” con. Uninvece si registra nei settori “” cone “” conLe aziende non sono certamente tutte uguali né per dimensione né per organizzazione interna. Si classificano infatti insulla base dei dipendenti che possiedono:Come è facile intuire, lesono quelle che hanno maggiore bisogno di personale e anche i dati del primo trimestre 2021 confermano questa generale tendenza, la ricerca prospetta. Leinvece incrementeranno la propria forza lavoro solo delmentre il trend sarà negativo per lee lecon una percentuale pari alIn base ai dati raccolti, l’, commenta il quadro occupazionale ormai prossimo, confermando il divario sempre più evidente fra i diversi settori professionali. Nonostante la situazione generale non sia fra le più floride, tuttavia Barberis individua alcune “” che invitano ad un “”. Sicuramente la pandemia e la necessità di proseguire il lavoro in una modalità non in presenza, ha innescatosenza precedenti, estendendo. Sono molte le sfide che i datori di lavoro dovranno affrontare in un 2021 che si prospetta già dal suo inizio molto difficile ma, secondo il parere dell’Amministratore delegato, uno degli elementi fondamentali per riuscire a superare questo momento di crisi da parte delle aziende risiede proprio nell’: “Il lockdown imposto dalla pandemia ha accelerato, rendendo sempre più importante investire in formazione arricchendo o riqualificando le competenze delle persone in azienda, in un percorso costante di miglioramento professionale; in questo contesto, proprio attraverso l’adozione di nuovi strumenti tecnologici, o la vera e propria. In questi mesi abbiamo inoltre assistito ad un’accelerazione nell’adozione di, un trend che ha permesso alle persone di sperimentare il valore di una maggiore responsabilizzazione e flessibilità nella gestione del lavoro, ma che dovrà essere accompagnato da un efficace sistema di comunicazione interna volto a coinvolgere le persone in azienda e creare valore.”