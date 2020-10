Lavoro, le aziende “felici” a cui mandare il CV

La ricerca che svela i migliori posti di lavoro in Italia

Le tre macro-aree su cui si è concentrata la ricerca

• Cultura di impresa: clima professionale e collaborativo, smart working, flessibilità negli orari e politica aziendale;

• Carriera: possibilità di migliorare le proprie competenze e la propria posizione, incentivi, networking;

• Valori aziendali: rispetto, comunicazione, correttezza, gratificazione e tutti quei valori fondamentali per creare una condizione lavorativa serena e gratificante.



Le aziende migliori per ogni settore professionale in Italia

Come sarà l’ambiente lavorativo? Che rapporto ci sarà tra la qualità del lavoro e il salario? Sono queste alcune delle domande più frequenti che tutti si pongono prima di intraprendere una nuova avventura lavorativa. A rispondere a tali quiesiti ci ha pensato una ricerca che analizzando commenti e giudizi di migliaia di lavoratori ha individuato le aziende ‘felici’ alle quali tutti dovrebbero mandare il proprio CV.Curioso di sapere quali sono? Scopriamole insieme!Guarda anche:Per capire e valutare la qualità del lavoro nelle principali aziende leader su scala mondiale, l’in collaborazione con, ha raccolto le testimonianze di lavoratori che hanno lasciatosulle aziende presso cui sono stati assunti. La, intitolata “” ha consideratoche vantano il numero più alto di dipendenti: tra tutte,, tanto da aggiudicarsi un posto fra le migliori di tutti quelle presenti nella ricerca condotta. Le informazioni raccolte attraverso il “”, al posto dei tradizionali sondaggi e interviste, rappresentano dunque un nuovo modo di studiare le preferenze e le esigenze delle nuove generazioni di lavoratori. È lo stesso, a rivendicare l’importanza e l’affidabilità delle opinioni raccolte sul web: “Ascoltare il web oggi è fondamentale nella valutazione delle aziende. Dipendenti e consumatori utilizzano sempre di più i social per esprimersi”.La raccolta di citazioni e opinioni sul web ha analizzato i dati in un periodo di, dal 2019 alla fine di Luglio 2020, comprendendo dunque il difficileche ha determinato un accumulo di stress e di preoccupazioni da parte dei lavoratori,, soprattutto di quelle a rischio chiusura.Bieker ha infatti sottolineato: “In tempi di Covid, la sicurezza del proprio posto di lavoro passa in primo piano per molti dipendenti, ed è al contrario proprio l’incertezza sulle prospettive vissuta in maniera più accentuata in alcuni settori che ha lasciato impressione sulla classifica di quest’anno. Un’azienda a rischio chiusura non può essere un ottimo datore di lavoro. Dall’altro lato la crisi spesso è anche l’occasione di una maggior coesione e solidarietà all’interno dell’impresa, fra colleghi, superiori e vertice. La chiave è una comunicazione serena e rassicurante”.In ogni caso, le valutazioni degli utenti si sono concentrate complessivamente suLo stesso direttore Bieker spiega che l’analisi di questi dati è stata resa possibile grazie alle potenti capacità raggiunte dalleche hanno permessoe persino l’analisi dello stile con cui sono scritte: “Mediante algoritmi sono stati cercati su tutto il web in lingua italiana (social media, blog, forum, portali news, video) commenti in questi 3 ambiti.”.In base ai giudizi dei propri impiegati, tutte le aziende sono state valutate con, e sono state inserite inNella categoria “” svettano con 100 punti le(settore Carta),(settore Edilizia e Materiali),(settore Metalli ed Estrazioni) e(settore Energia).Tra le aziende impegnate nella categoria “”, al primo posto con 100 punti si piazzano(settore bevande),(settore Carni e Salumi),(settore Industria Alimentare),(Industria Dolciaria),(settore Latte e i suoi derivati),(settore Ristorazione collettiva).Nella categoria che considera invece i “”, le migliori aziende con 100 punti sono(settore Abbigliamento e Moda),(settore Arredamento),(settore beni di consumo durevoli),(settore Beni di largo consumo),(settore Contenitori e Imballaggi),(settore Gioielli e Orologi),(settore industria del lusso),(settore Retail Abbigliamento e Calzature),(settore Retail Casa e Bricolage).Per quel che riguarda l’ambito dei “”, le aziende che hanno ottenuto il massimo del punteggio in Italia sono risultate:(settore Aeroporti e Servizi Aereoportuali),(settore Aereospaziale & Difesa),(settore Logistica),(settore Mobilità e Trasporto),(settore Noleggio e Leasing).Tra le aziende più apprezzate all’interno della categoria della “”, raggiungono il massimo dei punti(settore assicurazioni),(settore Assicurazioni dirette),(settore Banche),(settore Banche dirette),(settore Finanza).Nella categoria “” svettano in cima alla classifica con 100 punti(settore Automobili e Veicoli),(settore Componenti Auto e Ricambi),(settore elettronica ed Elettrotecnica),(settore Industria Meccanica),(settore Retail Elettronica),(settore Tecnologia & Hardware).Nella categoria “” dominano incontrastate con 100 punti(settore E-commerce) e(settore grande distribuzione).Le aziende più apprezzate in Italia dal punto di vista professionale nell’ambito dei “” sono(settore Alberghi e Ristorazione),(settore Consulenze, Accounting e Audit),(settore Ingegneria, Costruzioni e Infrastrutture),(settore Marketing &Pubblicità),(settore Ospedali, Servizi sanitari),(settore Salute),(servizi IT),(settore Servizi pubblici),(settore Telecomunicazioni),(settore Viaggi e Vacanze).Nella categoria “”, le aziende migliori in cui lavorare risultano essere(settore Biotecnologie & Farmaceutica) e(settore Chimica).