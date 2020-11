Vuoi trovare lavoro? Punta sul green: 1.6 milioni di professionisti richiesti nel 2024

Il valore delle competenze green nei prossimi cinque anni

Saranno ile ila fare da traino nel. Delle 2,7 milioni di persone che entreranno nel mercato lavorativo nei prossimi 5 anni, infatti, al 62% verrà richiesto di avere competenze green. In particolare dalle previsioni a medio termine - ovvero nel periodo 2020-2024 - delil mercato del lavoro necessiterà die di 1,5 milioni di lavoratori capaci di utilizzare internet in modo più o meno specializzato a seconda della figura.Andiamo verso un mondo in cui ecosostenibilità e digitalizzazione saranno le basi del lavoro di moltissime persone.Dei 2,7 milioni lavoratori sopra citati che inizieranno a lavorare nei prossimi 5 anni, per il 38% di questi profili - quasi un milione di persone quindi –avere uno sguardo volto al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale sarà determinante come fattore di assunzione. Ma quali saranno le? Tutte in maniera trasversale ma in particolare quei profili che richiedono un’alta specializzazione e i mestieri tecnici. Della totalità dei profili green che lavoreranno ben il 46% sarà altamente qualificato. In questa rivoluzione non solo verranno richieste maggiori competenze green a figure professionali già esistenti (ingegneri energetici, ingegneri civili, meccanici, tecnici nella gestione dei cantieri edili, tecnici della sicurezza sul lavoro) ma nasceranno anche- classificabili come green jobs - quali l’energy manager, il giurista ambientale, lo specialista della contabilità verde, il promotore di nuovi materiali sostenibili, l’informatico ambientale.Che lesiano un valore aggiunto è valido già da qualche anno ma la direzione che stiamo prendendo è quella di renderle ancora più strategiche visti anche gli ultimi avvenimenti e la pandemia in corso. Con ilè stato necessario accelerare fortemente il processo di digitalizzazione già in atto innescando un cambiamento verso il digitale di moltissime attività produttive tra. Anche gli studenti stessi e i docenti si vedono costretti ad implementare le proprie capacità digitali. Guardando ai dati nei prossimi 5 anni la richiesta di lavoratori provetti nell’utilizzo di internet e degli strumenti di comunicazione multimediale e visiva sarà pari al 56% delle opportunità lavorative. Anche in questo ambito la richiesta di competenze digitali riguarderà tanto figure professionali già esistenti e quanto(data scientist, big data analyst, cyber security expert, cloud computing expert, business intelligence analyst, artificial intelligence system engineer).