Lavoro e smart working: come sarà il lavoro del futuro in queste 5 grandi aziende

Si sa, l’ha portato dei profondi cambiamenti, annullandoe introducendonella propria quotidianità. Se il mondo scuola è dovuto passare al digitale con la, alcune professioni hanno inaugurato lo, un modello lavorativo che porta a tutti gli effetti l’ufficio in casa.Ecco le aziende che hanno approfittato dell’emergenza per ridefinire le modalità difuture.Come trarreda una pandemia che continua a spiazzare tutti? L’arrivo delleatte a contrastare la diffusione del virus e l’introduzione delloper le professioni che lo consentono ha completamente rivoluzionato il modo di lavorare. Tra le novità, niente più spostamenti, pasti rigorosamente in casa e più flessibilità sul lavoro. Come raccontato dal Corriere.it , molte aziende hanno approfittato delle inesorabili misure anti-covid per pensare ad un nuovo modo di lavorare. Ecco dunque come cambierà l’di cinque aziende famose.La linea che l’azienda seguirà già dal prossimo autunno si sviluppa in due importanti innovazioni: se da un lato investiràper rimodulare e ampliare gliad Atlanta, Chicago, New York e in altre città più piccole, dall’altra si affiderà a unche vedrà i dipendenti in ufficio solo per tre giorni in ufficio e i restanti da remoto.L’azienda didedicata alle notizie in tempo reale e alha conosciuto delle novità organizzative già dopo due mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. A maggio infatti il dirigente ha annunciato ai suoi dipendenti che potranno scegliere di lavorare inanche quando la pandemia sarà cessata. In una nota aziendale, riportata dal Corriere.it ha scritto quanto segue: “Il lavoro da casa può funzionare. Se i nostri dipendenti sono in un ruolo e in una situazione che consente loro di lavorare da casa e se vogliono continuare a farlo per sempre lo renderemo possibile”.Guarda il video conAnche l’azienda numero 1 per loha deciso di permettere ai propri dipendenti di continuare a lavorare inanche dopo la fine dell’. Con una nota infatti l’azienda ha tenuto a precisare che l’efficacia nel proprio lavoro non può essere individuata nelle ore trascorse alla scrivania e che ladel singolo dipendente può dipendere dalla libertà di scegliere dove lavorare. Idell’azienda che ha circa 3000 dipendenti in tutto il mondo hanno anche fatto alcune considerazioni in relazione a questa decisione: “Il lavoro non è qualcosa per cui vai in ufficio, ma qualcosa che fai; l’efficienza non può essere misurata dal numero di ore passate in ufficio; dare flessibilità nella gestione dei tempi del lavoro e della famiglia aiuta a mantenere i dipendenti e attrarre i migliori talenti; un’organizzazione più “distribuita” migliora il modo di lavorare”.L’aziendaha uffici in 21 Paesi e dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria ha deciso di far lavorare in sede solo il. Il ritorno in presenza per i dipendenti del quartier generale della società ubicato nello Stato diè previsto per ilma l’azienda ha precisato che ognuno è libero di decidere come gestire le modalità di svolgimento del proprio lavoro. Le scelte possibili infatti sono tre: lavorare in ufficio, lavorare in smart working o alternare le due modalità secondo il modello ibrido.Per finire, l’azienda di cloud computingha approfittato dell’per ridefinire totalmente le modalità di lavoro dei suoi dipendenti. Per, president e Chief People Officer, infatti, “la giornata di lavoro dalle 9 alle 17 è morta”. Le novità introdotte con l’arrivo dell’emergenza sanitaria si sono infatti rivelate degli importantiper l’inaugurazione di nuove modalità lavorative. Anche questa multinazionale americana ha deciso di rimodulare la presenza in ufficio per favorire il lavoro in. Per questo, i dipendenti si dovranno recare in presenza solo per lavori incon ie presentazioni.