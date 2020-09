Riverdale 4, cosa sappiamo: quando esce e dove vederlo

Quando esce Riverdale 4 stagione?

Riverdale 4: quando arriva in Italia?

Nuovi episodi di Riverdale 4: quando si potranno vedere?

Riverdale 5: quando uscirà?

degli ultimi anni, è basata sui personaggi degli Archie Comics, e i suoi attori sono diventati dei veri e propri. Per ora la serie conta all’attivo, ma da pochissimo gli attori e la troupe sono potuti tornare sul set, dopo che l’allerta Covid-19 è scesa un po’, per finire di girare la quinta stagione.Scopriamolo.Allora, iniziamo con il dire che effettivamente. Infatti la CW, l’emittente televisiva che produce e distribuisce la serie, è solita programmare il debutto delle proprie serie TV, soprattutto quelle di punta come lo è Riverdale, verso fine settembre. Tuttavia, a metà marzo,a causa dell’emergenza Coronavirus., come episodi di inizio, come confermato dalla CW stessa. La quarta stagione èrispetto ai tempi previsti e senza aver potuto girare il season finale originariamente previsto. L’ultimo episodio. Ma in Italia quando arriverà?Tutt’altra faccenda è quella che riguarda la distribuzione italiana. Infatti anche se, dalla prima alle terza stagione completa, la distribuzione in anteprima di questa serie se l’è sempre aggiudicata, e infatti il debutto della quarta stagione di Riverdale è stato su Premium Storiesquando la serie è entrata in pausa a causa del Coronavirus. Per i fan che però non hanno potuto seguire gli episodi settimana dopo settimana, dal 5 agostole repliche dei primi undici episodi della quarta stagione. Ma quando tornerà Riverdale su Premium Stories con i nuovi episodi?Il canale Premium Stories, come avvenuto già per la terza stagione dello show, ha trasmesso la prima metà di stagione in primavera, fermando poi la trasmissione del resto della stagione. Dunque, anche se la quarta stagione: ma quando arriveranno? Per tutto il periodo estivo non è stato più trasmesso nessun nuovo episodio sui canali Mediaset, ma dovrebbero tornare a breve. Infatti. Tuttavia, come è stato per la terza stagione, ancora non si sa quando Mediaset deciderà di condividereÈ invece in questi giorni che. Ovviamente a causa Covid-19 le difficoltà anche in ambito di serie tv non sono poche. Una delle accortezze più strane prese dalla produzione per proteggere troupe e cast dal Covid-19, è quella di farDi seguito riportiamo la divertente scena di Veronica e Archie intenti a disinfettarsi con il collutorio prima di potersi baciare.