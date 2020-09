iOS 14: cosa vuol dire il puntino arancione o verde?

Aggiornamento Apple: iOS 14 cambia l’esperienza degli utenti

Fonte: sito ufficiale di AppleDa casa Apple arriva l’ormai giunto alla sua. La ventata di novità spazia da unpensato per rendere ogni cosa più intuitiva aattente alla privacy degli utenti. Tra le novità incorporate ci sono isulla home per avere più informazioni a colpo d’occhio.Ma cosa vuol dire ilmentre si scatta una foto o si fa una telefonata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Ilnon smette di reinventarsi. Con il nuovo aggiornamento ogni elemento sembrerà nuovo grazie al cambiamento dell’e all’introduzione divolte a rendere le app più intelligenti, personali e attente alladell’utente. Oltre all'inserimento dei widget personalizzabili, è stata introdotta una nuova app,, che ha la funzione di permettere la conversazione in una lingua straniera in modo semplice, naturale e riservato. Anche l’aiutanteha subito innovazioni: oltre al nuovo design minimale, le sue nozioni sono aumentate più di 20 volte in soli 3 anni. Molto amata dagli utenti, inoltre, è la, il nuovo strumento che organizza automaticamente per categorie tutte le app in un’unica vista. Le principali? Social, intrattenimento, giochi e creatività. Per chi si lamentava delle poche funzioni sull’, Apple ha pensato di introdurre importanti novità: si potranno fissare nella parte superiore dello schermo fino a nove conversazioni, si potrà impostare un’immagine di sfondo nei gruppi, fare menzioni per indirizzare un messaggio a una persona in particolare e fare risposte dirette come su WhatsApp.Casa Apple con il nuovo aggiornamento si è mobilitata ancora una volta per salvaguardare ladegli utenti e renderli più consapevoli circa idella condivisione dei propri dati con app di terze parti. Per questo iOS 14per spirare l’utente. In che modo? Ecco quando sapere con esattezza quale app sta utilizzando a tua insaputa fotocamera e microfono:Se puntini compariranno quando non si sta effettuando una chiamata o non si sta scattando una foto e vuoi sapere di quale app si tratta, basterà andare su. In questa sezione l’iPhone indicherà automaticamente quale app ha utilizzato questi strumenti per spiare gli utenti.