Netflix ottobre 2020: nuove uscite film e serie Tv

Serie tv Netflix ottobre 2020

Emily in Paris – 2 ottobre 2020 : tra le serie senz’altro più attese c’è Emily in Paris con protagonista la bravissima Lily Collins e dal creatore di Sex and the City.

The Haunting of Bly Manor – 9 ottobre : in perfetto stile Halloween arriva la serie gothic horror che parla di orfani.

Social Distance – 15 ottobre : questo nuovo show racconta della pandemia da coronavirus e del distanziamento sociale, di come ci cambia.

La Révolution – 16 ottobre 2020 : arriva su Netflix una rivisitazione dei fatti accaduti nel corso della Rivoluzione francese.

Over The Moon – 23 ottobre 2020 : la protagonista di questo film di animazione è una ragazzina che vuole incontrare una dea e per fare questo costruisce un razzo che la porti sulla luna.

La regina degli scacchi – 23 ottobre 2020 : tra la sua passione per gli scacchi e una forte dipendenza, la protagonista deve cavarsela negli anni '50.

Suburra, terza stagione – 30 ottobre 2020: i fan della celebre serie tv ambientata nella capitale italiana dovranno attendere fine mese per vedere la nuova stagione.

Film Netflix ottobre 2020

American Pie Presents: Girls’ Rules – 6 ottobre 2020 : quinto film spin-off della serie American Pie Presents, stavolta il cast è quasi tutto al femminile.

Hubie Halloween – 7 ottobre 2020 : Adam Sandler è protagonista di una commedia ambientata a Salem, in Massachusetts, nel periodo di Halloween.

The Forty-Year-Old Version – 9 ottobre 2020 : questa esilarante serie tv racconta di uno sfortunato drammaturgo a New York che prova a reinventarsi per diventare rapper.

Il processo ai Chicago 7 – 16 ottobre 2020: il film narra le vicende di un gruppo di sette attivisti contro la guerra del Vietnam.

Documentari Netflix ottobre 2020

Katy Perry: Part Of Me – 1° ottobre : per chi ama Katy Perry questa serie ripercorre tutta la sua vita, dall’inizio fino al grande successo e anche oltre.

Blackpink: Light Up the Sky – 14 ottobre 2020: il documentario che racconta lo straordinario successo della band coreana.

L’è arrivato e, come ogni anno, al cambio di stagione corrisponde l’arrivo di una serie di nuovi titoli sulle piattaforme di streaming che preferiamo. Quali sono le nuovee i? Essere tornati tra i banchi di scuola con la pandemia da coronavirus è sicuramente stressante e avere una lista subito pronta delle nuove serie tv, dei film e dei documentari in uscita su Netflix torna sicuramente più che utile! Vediamo allora tutte le uscite Netflix ottobre 2020 tra serie tv tanto attese, film avvincenti e imperdibili documentari (a partire da quello dedicato a Katy Perry).Vediamo quali sono le serie tv Netflix in uscita a ottobre 2020 imperdibili.Ecco alcune delle più interessanti pellicole in uscita su Netflix a ottobre 2020.