Rovazzi diventa un personaggio (giocabile) di Call Of Duty

In COD si potrà incontrare Rovazzi

Quando sarà giocabile il personaggio di Rovazzi in COD?

, è appena sbarcato dentro un. Come? Semplicemente prestando le sue fattezze a un personaggio all’interno di uno dei giochi più amati di sempre. Infatti potremo vedere il suo personaggio all’opera nel titoloQuesto annuncio ha già fatto il giro del web, facendo impazzire videogiocatori e fan di tutta Italia e non solo. Ma scopriamone qualcosa in più.Il personaggio con le sue fattezze si chiamerà “”, e sarà un ex membro delle forze speciali presentato nel gioco in versione “spaghetti western”. Infatti a partire da oggi gli affezionati di COD, ovvero più di 75 milioni di giocatori, potranno scegliere un personaggio in più con cui giocare a “Call of Duty: Modern Warfare” e “Warzone”, sparatutto nella modalità in prima persona free-to-play. Il personaggio ispirato a Rovazzi, come spiegato da Blizzard, è un. “Ho sempre avuto due sogni: entrare in un videogioco, essere in copertina su Rolling Stone. Beh... oggi ho fatto doppietta.” Scrive Rovazzi dal suo profilo Instagram annunciando ufficialmente la notizia. Ma quando sarà possibile giocarci?Il nuovo personaggio giocabile da pc e console, entrerà a far parte ufficialmente del gioco con la nuova patch che sarà scaricabile a partire dalle 19.30 dell’8 settembre 2020, ora italiana. Ma da dove nasce "Morte"? La biografia ufficiale di Morte recita: “Cresciuto a Salerno, Morte si è arruolato nell’esercito all’età di 18 anni, facendosi poi strada all’interno del leggendario reggimento paracadutisti del Col Moschin in Italia. Ora è stato selezionato per entrare in Warcom – dove si unisce alla fazione della Coalizione. Oltre ad avere il volto di Fabio Rovazzi e la divisa delle forze speciali italiane, il personaggio richiama espressamente l’immaginario della tradizione dei western all’italiana.”Per accompagnare il lancio del nuovo personaggio, Rovazzi ha anche fatto uscire un video sul suo canale youtube con tutto il backstage della creazione di Morte, che vi riportiamo di seguito.