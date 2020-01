Quando pubblicare su Instagram per avere più like

Account di piccola rilevanza

Il venerdì è il giorno con maggiore affluenza ed è seguito da il giovedì e il mercoledì . Si consiglia anche il weekend , ma quasi tutti avranno impegni in fasce orarie diverse e di conseguenza sarà difficile capire quando e a che ora.

Dalle 14:30 alle 15:30 : in questa fascia d’orario molte persone sono uscite da scuola, università, o più semplicemente sono in pausa pranzo. Dopo delle lunghe ore di lavoro, tutti hanno bisogno di staccare un po' dal mondo reale e quindi si passano quei 5/10 minuti su Instagram.

Dalle 19:30 alle 20:30 : verso quest’orario si è usciti da lavoro, sono finite le attività extrascolastiche, si sta iniziando a preparare la cena e quindi per lo stesso principio di prima, molte persone staranno su Instagram. Questo orario permetterà a chi il cellulare non lo utilizza durante tutta la giornata, di vedere il post con più facilità dopo cena.

Domenica alle 20:00: abbiamo già detto che non è sicuro pubblicare nel weekend in un orario preciso. Ma ipotizzando che il lunedì le persone tornino ai propri doveri e debbano svegliarsi presto di mattina, sarà difficile trovare qualcuno che la sera esca di sera o che faccia qualcosa. Anche perché la domenica è un giorno di riposo e dopo le lunghe mangiate in famiglia, è improbabile che si esca a mangiare con gli amici una pizza.

Account di lavoro o con tanti followers

Vai in impostazioni e clicca su privacy togliendo l’account privato, se lo si ha al momento.

Sempre su impostazioni, entrare in account e cliccare “passa a un account professionale”

Da qua in poi, Instagram ti darà una linea guida per creare il tuo account professionale.

Entra in “ Insights ”

” Clicca su “pubblico”

Scorri in fondo alla pagina e troverai una statistica chiamata “Followers” degli orari e dei giorni in cui i tuoi seguaci sono entrati maggiormente .



Ormai Instagram è parte della nostra quotidianità e per alcune persone ottenere più like alle foto è di fondamentale importanza. Da chi pubblica per lavoro a chi per passione, abbiamo scoperto e studiato degliper poter ottenere più like su Instagram. Infatti, con una maggiore quantità di like e commenti si può ottenere più visibilità.Se parliamo di account piccoli, con mediamente 700 followers e quindi senza alcun tipo di guadagno dietro, si può dire che gli orari e i giorni migliori per pubblicare una foto sono questi:Se parliamo di un account sponsorizzato o semplicemente si ha voglia di avere più like ed essere professionali, bisogna passare a un account aziendale e guardare così le statistiche.L’lo si inserisce in questo modo:Con un account professionale puoi vedere grazie al segnonella colonna che compare cliccando sul segno in alto a destra sulle tre linee parallele orizzontali, in quali orari i tuoi followers sono più attivi. Infatti, dipenderà esclusivamente da loro la tuaSe riuscirai a generare un grande coinvolgimento con i tuoi post in poco tempo dalla pubblicazione, Instagram reputerà il tuo contenuto di qualità e lo mostrerà a molti più utenti.Se hai un pubblico di diverse età e paesi prova a trovare ilGrazie alle statistiche potrai capire anche ilche ti seguono, la, idove sei più seguito, inella quale il tuo account è stato più visualizzato, le tuee ti tuoi