Bridgerton: quando esce la seconda stagione e cosa sappiamo

Netflix rinnova Bridgerton per una seconda stagione: tutte le anticipazioni

Dopo il successo mondiale raggiunto da, la nuova serie targata, i fan di tutto il mondo, sono impazienti di sapere se ci saràSono bastati pochi giorni infatti per farle scalare. A conquistare i milioni di utenti sono state le storie in cui si sono intrecciati personaggi vestiti in sfarzosi costumi ottocenteschi che hanno dato vita aInsomma, sembra che al pubblico mancava proprio una serie in stile vittoriano dalle sfumature irriverenti e licenziose come Bridgerton, ma il desiderio del suo affezionato pubblico di vedere presto una seconda stagione, sarà soddisfatto?Guarda anche:Gli oltrepotranno tirare un respiro di sollievo nel sapere che, considerato il suo successo immediato, la piattaforma streaming non ha esitato a, dandoneNetflix fa sapere che, tratta daiche nella prossima stagione sarà, interpretato dall’attore. Niente paura però, i due protagonisti della prima stagione,(interpretata da Phoebe Dynevor) e(interpretato da Rege-Jean Page) saranno ancora presenti nel cast ma avranno un ruolo di secondo piano rispetto al protagonista.In quali nuovi intrighi sarà coinvolto Lord Anthony Bridgerton? Per conoscere notizie più dettagliate sulla trama della seconda stagione di Bridgerton e sulla sua data di uscita, bisognerà pazientare ancora un po’. Per ora sappiamo infatti che, quindi