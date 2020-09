Novità da casa Ferragnez: Chiara è incinta di nuovo?

Chiara Ferragni di nuovo in dolce attesa?

La storia Instagram enigmatica di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, una delle influencer più famose al mondo che sicuramente non ha bisogno di presentazione, è di nuovo al centro di speculazioni e voci di corridoio sul suo conto. Questa volta la questione sulla quale si sta dibattendo, e infatti è bene mantenereper Chiara Ferragni e il marito Fedez in situazioni come questa.Scopriamo quindi ora qual è l’argomento degli ultimi pettegolezzi di casa Ferragnez.Sono sempre più insistenti. Infatti, dopo due anni dall’arrivo del piccolo Leone, il primogenito di Chiara e Federico, ecco che nuovamente si pensa che la Ferragna possa essere in dolce attesa. Dopotutto,. A questo si aggiungono molte indiscrezioni provenienti dae che assicurerebbero anche che l’arrivo dell’annuncio sui social di questa buona notizia.In aggiunta alle ormai numerose voci sulla presunta gravidanza della Ferragni, proprio nella serata di ieri,Che non sia proprio l’annuncio della gravidanza l’evento importante in arrivo tra pochi giorni?per scoprire se in casa Ferragnez si aggiungerà un nuovo membro a breve.Guarda anche: