Dai The CereBros a BerAlive: il nuovo podcast di Berardino Iacovone è un mix di impegno e divertimento

BerAlive: il nuovo podcast di Bernardino Iacovone

Da Don Mauro Leonardi a Matteo Paiella "Forrest Gump"

In questo 2020, complice forse anche la pandemia, idiventando sempre più e trattando argomenti variegati. Ad aggiungersi a questo mare di parole con un suo nuovo progetto. “”, è il nomeMa scopriamo insieme qualcosa in più su questo nuovo progetto.BerAliveovvero di tutte quelle persone influenti online che appartengono al lato positivo del web e che possono essere un. Dunque questo progetto racconta e racconterà storie forti,; ma c’è molto altro.Per la prima messa in onda del nuovo podcast,, che utilizza il Web e i social media, senza dimenticare il garbo e la solennità della dottrina. “I giovani mi pongono tante domande e io rispondo con brevi video”, spiega don Mauro nella prima puntata di, “Tik Tok è lo strumento ideale per andare nelle periferie esistenziali e incontrare giovani, altrimenti non raggiungibili, per creare ponti e spazi di dialogo, nel rispetto delle reciproche posizioni. È l’interazione quella che funziona, l’algoritmo di TikTok spinge tantissimo i video in cui ci sono tante interazioni, come succede ai miei”.Nel secondo appuntamento, invece, l'ospite è stato Matteo Paiella, conosciuto su TikTok e soprannominato "Forrest Gump", che in passato è stato vittima di bullismo ma che ha trovato la sua rivincita nello sport e soprattutto nella corsa, grazie a cui ha perso 64 kg e ha vinto diverse gare e competizioni podistiche.