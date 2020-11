Eduscopio 2020: ecco le scuole migliori d'Italia città per città

Liceo Classico Roma

É arrivato nuovamente quel periodo dell’anno,: devono, quindi, scegliereper i prossimi cinque anni., e per affrontare al meglio questa decisione sono molti gli elementi che possono essere consultati, tra questi è finalmente online da oggi, 12 novembre, la nuova edizione 2020 di Eduscopio.it che riporta i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.. Scopriamo quindi insieme le migliori scuole d’Italia, città per città.Ilè nuovamente in testa, e si conferma da anni il liceo classico con il miglior punteggio a Roma città. Perde la medaglia d’argento il liceoa favore deldell’Eur. Da segnalare un’importante uscita dalla top ten:, mentre, invece, ilguadagna ben due posizioni.Resta, il miglior scientifico della Capitale. A spodestare dal secondo posto il, che scivola in fondo alla top ten, è il Cavour che l’anno scorso era terzo, concludeche da medaglia di legno riesce ad ottenere il bronzo.Anche la classifica del Liceo scientifico scienze applicate, più o meno, infatti dopo i primi due classificati che restano saldi al comando come l’anno scorso,, in terza posizione troviamo il, che scala ben due posizioni occupando l’ultimo gradino del podio.Per quanto riguarda i licei linguistici della Capitale, al primo posto, come lo scorso anno,, seguito dalche in un solo anno riesce a scalare ben nove posizioni, seguito poi dal, stabilmente in terza posizione dal 2019.La top tre per i Licei di Scienze umane di Roma è la seguente:, seguito dalconclude la classifica ilPer quanto riguarda invece l’opzione economico sociale il podio è formato dalmedaglia d’oro,medaglia d’argento e per finire ilmedaglia di bronzo.I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:Passiamo poi a vedere i licei della città di, dove continua. Ai primi tre posti infatti si impongono tre scuole paritarie di ispirazione cattolica:. Se invece si allarga lo sguardo anche all’hinterland, al terzo posto entra il Daniele Crespi di Busto Arsizio, al posto del San Raffaele.Situazione nettamente diversa invece per i licei scientificidi Milano, che conservano saldamente il primato nelle proprie mani. Quest’anno ilscalza dalla vetta il, che scivola al secondo posto, mentre ilè stabile al terzo posto. Se poi si amplia il raggio di 30 chilometri dal centro, il Volta arretra ulteriormente dal secondo al terzo posto, scalzato dal liceo Agnesi di Merate.Per quanto riguarda i licei delle scienze applicate,che l’anno scorso era in vetta alla classifica esce dalla top ten, mentreseguito da due istituti di Sesto San Giovanni:(paritario) e lo. I licei di Milano città spariscono del tutto dalla classifica se si allarga lo sguardo anche all’hinterland. Primi tre posti per l’Agnesi di Merate, il Grassi di Saronno, il Frisi di Monza.Invece fra i linguistici quest’anno un grande ritorno:, mentre ildeve accontentarsi del secondo posto, seguito dalla. Ma la Manzoni è solo settima (e il Virgilio diventa nono) nella classifica allargata all’hinterland: sul podio, il Jean Monnet di Mariano Comense, il Greppi di Monticello e il Porta di Monza.In compenso ilguadagna la prima posizione fra i licei delle Scienze Umane, seguito. Se poi allarghiamo ancora lo sguardo su Milano e dintorni troviamo un liceo che avevamo già visto al secondo posto dei linguistici, ovvero il Greppi che è primo fra i licei delle Scienze Umane, seguito dal Legnani di Saronno e dal Crespi di Busto.i migliori fra i licei delle Scienze umane opzione economico-sociale,. Se poi allarghiamo a un raggio di 30 chilometri vincono il Marie Curie di Cernusco, il Porta di Monza e il Greppi di Monticello Brianza.I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecnici economici per Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:I tre migliori licei classici di Torino per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei scientifici di Torino per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei scientifici scienze applicate di Torino per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei linguistici di Torino per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei delle scienze umane di Torino per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei delle scienze umane, opzione economico sociale di Torino per l’anno 2020 sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:I due migliori licei classici di Bologna per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei scientifici di Bologna per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei scientifici scienze applicate di Bologna per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei linguistici di Bologna per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei delle scienze umane di Bologna per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei delle scienze umane, opzione economico sociale di Bologna per l’anno 2020 sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:I tre migliori licei classici di Firenze per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei scientifici di Firenze per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei scientifici scienze applicate di Firenze per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei linguistici di Firenze per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei delle scienze umane di Firenze per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei delle scienze umane, opzione economico sociale di Firenze per l’anno 2020 sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:I tre migliori licei classici di Napoli per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei scientifici di Napoli per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei scientifici scienze applicate di Napoli per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei linguistici di Napoli per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei delle scienze umane di Napoli per l’anno 2020 sono:I tre migliori licei delle scienze umane, opzione economico sociale di Napoli per l’anno 2020 sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper sbocchi universitari sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Indice di occupazione dei diplomati sono:I primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono:. Mentre i primi tre classificati tra gli istituti tecniciper Coerenza tra studi fatti e lavoro trovato sono: