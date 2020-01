Noyz Narcos e Speranza, Sciacalli: testo, audio e video

Sciacalli: il video ufficiale

Sciacalli: il testo del feat

TY1, producer veterano da oltre un ventennio

Dopo la collaborazione con il produttorenell’album, il rapper romanotorna in campo con “”, nuova traccia realizzata cone soprattutto con, uno dei maggiori producer della scena rap italiana. Si tratta di un brano street che mette in luce “il lato oscuro dei due artisti”, che con il loro flow riescono ad intrecciarsi alla perfezione.Il video di Sciacalli, interamente girato di notte, è realizzato in un parcheggio con delle macchine da corsa. Il video così crudo e diretto, nel quale c’è la presenza dei due artisti, rende la canzone ancora più accattivante.Ecco il video ufficiale.Trattandosi di un, entrambe le strofe dei due artisti sono molto crude, specialmente quella del rapper nativo di Caserta, che evidenzia il suo passato “parigino” cantando anche in francese. TY1 con questa traccia riesce, dunque, a collocare insieme due cantautori entrambi simbolo rispettivamente della corrente generazione e di quella che verrà.I Check OutNoyz NarcosSperanza è l'ultima a morìTY1Drop that shitFocused Daily DefariLei con gli occhi grossi come due fariFerrari Ferrari Star RollersMolly nei Whisky SourIn aria mille bolle che stanotte c'ho una botta che t'addobbaSchiaccia g-powerVengo pe'svuotare il frigo in una vasca de contanti se volemo tuffareTruffareIn culo al tuo crew addioPe' strada sono ZX DioIo c'ho na speranza grindo con Speranza perché n'c'è speranza che qui giù ritorni più un DioJeans stretti street largoPuoi chiamarmi Señor CanardoFuori per sti bigliettoniGhigliottinaIn gola scorre benzinaDici "Manuè che te ne fotte?"Dovrei avere una Jordan come Travis ScottDovrei avere una placca d'oro pe' ogni discoDovrei avere una Tesla sotto al culo, CristoGuarda sempre pe' l'ariaMix Brewdog BavariaNon piangere ammò che mo' tornoManco me so' accorto già s'è fatto giorno0823 famm' nu squirtTeng' e sorde dind'a cosa d'a NesquikVà e vene comme dind'o' "saglie e scinn'"Omicidio, quando rappo zingaresco "a si scil"Me dispiace ca cu mme nun ci'a faciteO'vino è juto acit'Bbiv' a si n'a sì capit'A mossa e guapparia!?Hai sbagliato zonaNun è l'Arizona, peggio e l'AmazzoniaTu fais couler le sang?Ta meuf me fait couler un bainObligé de faire le grand (ouais)Mais au fond t'es qu'un larbinJ'accepte le liquide pas l'echecJ'lève mon majeur à qui pointe de l'indexPer esempioRoma l'ha fatto in un giorno e Caserta è pe semp'! (Spall'a sott')Sciacalli, siamo sciacalliLa guerra o la morte piango dai nerviSiamo sciacalliSciacalli, siamo sciacalli La guerra o la morte piango dai nerviRealizzatore della base di questa traccia, TY1 è un noto e importante producer della scena rap e viene da 20 anni ricchi di soddisfazioni e collaborazioni con prestigiosi artisti della scena hip hop (come Marracash, Capo Plaza e il francese Dosseh protagonisti della precedente release) e di altri generi musicali. Qui il suo commento su Sciacalli: "Lavorare in questo brano con loro, per me è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione, perché Noyz è un mostro sacro del rap italiano che non ha bisogno di presentazioni mentre Speranza è una delle voci più autorevoli e rappresentative della nuova scuola. Per la prima volta non ho modificato la struttura del pezzo, è rimasto fedele alla prima incisione. La strofa di Speranza si è legata talmente bene a quella di Noyz, che non vi è stata alcuna necessità di modificare la costruzione del brano”.