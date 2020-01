Tommaso Paradiso, I nostri anni: testo, audio e video

I nostri anni, Tommaso Paradiso: Audio e paroledella canzone YouTube

I nostri anni: il testo

Tommaso Paradiso: ad ottobre il tour

Dopo, brano diventato la colonna sonora della seconda stagione di Baby,ha pubblicato il suo nuovo singolo, “”. Come annunciato sui social, la nuova canzone è “una sorta di manifesto” per la nuova carriera dell’artista dopo l’addio ai. L’artista ha infatti raccontato che ha voluto rivivere il suo passato, tra amore, amicizia e legame alla sua città, con una sola canzone.Curiosi di ascoltarla e leggere il testo?Non è ancora uscito il video della canzone, ma possiamo trovare su YouTube l'audio e le parole ufficiali del brano:Il singolo sembra davvero unper celebrare il presente e per avere una visione concreta del futuro. Quella descritta da Tommaso Paradiso è ancora una, ma non una qualunque: una storia consolidata nel tempo, fatta di consuetudini e routine. Ecco il testo.Eravamo così bellio almeno ci sembravaed un giorno normaleera sempre un giorno specialecon la riga di lato e i sogni oltre l’aldilàfacevamo le conte e i pensieri nel dettatoe le notti a studiare canto e matematicacon le spalle scoperte e la musica di mamma e papàRoma, il sistema solare è quarinchiuso nella pellecosacos’è che ci fa sentire ancora sulle stelleMa è chiaro che siamo noima è chiaro che siamoi biscotti inzuppati nel lattecon i discorsi dopo mezzanottee ci ridiamo ancoraci piangiamo ancora quaMannaggia la befanama quanto ti ho voluto benee te ne voglio sempre di piùse chiudo gli occhi vorrei crollarti addossoRoma,le fontane scheggiate al ventosordi nelle tempiecosacos’è che ci fa sentire polvere di stellema è chiaro che siamo noima è chiaro che siamobiscotti inzuppati nel lattecon i discorsi dopo mezzanotteci ridiamo ancoraci piangiamo ancora quae non c’è un’altra cosa più verae più bella di questafanculo tuttoquesti sono i nostri anni, i nostri anniquesti sono i nostri anni, i nostri anniquesti sono i nostri anni, i nostri anniquesti sono i nostri anni, i nostri anniquesti sono i nostriBiscotti inzuppati nel lattecon i discorsi dopo mezzanotteci ridiamo ancoraci piangiamo ancora quae non c’è un’altra cosa più verae più bella di questafanculo tuttoe questi sono i nostri anni, i nostri anniquesti sono i nostri anni, i nostri anniquesti sono i nostri anni, i nostri anniquesti sono i nostri anni, i nostri anniquesti sono i nostri.Il nuovo tour, dal nome “”, inizierà ad ottobre 2020 e terminerà i primi di dicembre. La tappa iniziale è Roma il 21 Ottobre, la seconda sosta è a Napoli il 27 Ottobre, successivamente a Bari il 30 Ottobre. Continua a Reggio Calabria il 3 Novembre, proseguendo per Catania il 6 Novembre. La tappa di Milano sarà in data 11 Novembre. Si continua per Jesolo il 14 Novembre, proseguendo a Firenze il 25 Novembre; successivamente Bologna il 28 Novembre. La scaletta dei suoi concerti non è stata ancora resa pubblica ma sicuramente interpreterà alcuni pezzi del suo vecchio gruppo.