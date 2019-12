Netflix, tutte le uscite di Dicembre 2019

Netflix, uscite Dicembre 2019: le serie tv

• 2 dicembre - TEAM KAYLIE, Stagione 1 - Parte 2

• 4 dicembre - THE PRINCE OF TENNIS - MATCH! TENNIS JUNIORS, Stagione 1

• 5 dicembre - HOME FOR CHRISTMAS, Stagione 1

• 5 dicembre - V WARS, Stagione 1

• 6 dicembre - LE AMICHE DI MAMMA, Stagione 5

• 6 dicembre - IL PRESCELTO, Stagione 2

• 6 dicembre - TRE GIORNI DI NATALE, Mini-serie

• 6 dicembre - TRIAD PRINCESS, Stagione 1

• 6 dicembre - VIRGIN RIVER, Stagione 1

• 9 dicembre - NATALE CON I MCKELLAN, Episodio Speciale

• 18 dicembre - SOUNDTRACK, Stagione 1

• 19 dicembre - C'ERA UNA SECONDA VOLTA, Stagione 1

• 19 dicembre - ULTRAVIOLET, Stagione 2

• 20 dicembre - THE WITCHER, Stagione 1

• 24 dicembre - LOST IN SPACE, Stagione 2

• 26 dicembre - YOU, Stagione 2

• 26 dicembre - DESTINI IN FIAMME, Stagione 1

• 27 dicembre - THE GIFT, Stagione 1

• 30 dicembre - ALEXA & KATIE ,Stagione 3

• 31 dicembre - IL VICINO, Stagione 1

• 31 dicembre - SPECTROS, Stagione 1



• 1 dicembre - AGENTS OF S.H.I.E.L.D., Stagione 6

• 1 dicembre - EASTSIDERS, Stagione 4

• 1 dicembre - THE 100, Stagione 5

• 6 dicembre - MEET THE ADEBANJOS, Stagioni 1-3



Netflix, uscite Dicembre 2019: i film

• 1 dicembre - DEAD KIDS

• 3 dicembre - SPECIALE DI NATALE DI PORTA DOS FUNDOS

• 3 dicembre - PORTA DOS FUNDOS: LA PRIMA TENTAZIONE DI CRISTO

• 4 dicembre - LET'S DANCE

• 5 dicembre - UN PRINCIPE PER NATALE: ROYAL BABY

• 6 dicembre - STORIA DI UN MATRIMONIO

• 13 dicembre - 6 UNDERGROUND

• 20 dicembre - I DUE PAPI

• 24 dicembre - COME CADUTO DAL CIELO



• 1 dicembre - A CINDERELLA STORY - CHRISTMAS WISH

• 1 dicembre - ACE VENTURA - L'ACCHIAPPANIMALI

• 1 dicembre - IL TALENTO DI MR. RIPLEY

• 1 dicembre - KUNG FU JUNGLE

• 1 dicembre - ROMANZO CRIMINALE

• 1 dicembre - BLADES OF GLORY - DUE PATTINI PER LA GLORIA

• 1 dicembre - SUPERMAN RETURNS

• 2 dicembre - MISTER FELICITA'

• 5 dicembre - UNDERWORLD: IL RISVEGLIO

• 7 dicembre - INSIDIOUS - L'ULTIMA CHIAVE

• 7 dicembre - NON C'E' PIU' RELIGIONE

• 11 dicembre - THE SKY IS PINK

• 15 dicembre - CHIAMAMI COL TUO NOME

• 16 Dicembre - BABE - MAIALINO CORAGGIOSO

• 16 dicembre - FIEVEL SBARCA IN AMERICA

• 16 dicembre - SCARFACE

• 16 dicembre - SMOKIN' ACES



Netflix, uscite Dicembre 2019: documentari, anime e stand-up comedy

• 1 dicembre - MIRACULOUS - LE STORIE DI LADYBUG E CHAT NOIR, Stagione 3

• 1 dicembre - SONIC X, Stagioni 1-3

• 1 dicembre - PAF IL CANE, Stagioni 1-2

• 6 dicembre - SPIRIT AVVENTURE IN LIBERTA': LO SPIRITO DEL NATALE

• 6 dicembre - TEASING MASTER TAGAKI-SAN, Stagione 2

• 15 dicembre - LO STRAORDINARIO MONDO DI GUMBALL, Stagioni 1-3

• 15 dicembre - ADVENTURE TIME, Stagione 5

• 24 dicembre - CAROLE & TUESDAY, Stagione 1 - Parte 2

• 26 dicembre - FAST & FURIOUS: SPY RACERS, Stagione 1

• 30 dicembre - THE DISASTROUS LIFE OF SAIKI K: REAWAKENED, Stagione 1

• 31 dicembre - GO! GO! CORY CARSON, Stagione 1



• 3 dicembre - TIFFANY HADDISH: BLACK MITZVAH

• 4 dicembre - MAGIC FOR HUMANS, Stagione 2

• 6 dicembre - ASTRONOMY CLUB: THE SKETCH SHOW, Stagione 1

• 6 dicembre - GLOW UP, Stagione 1

• 9 dicembre - AMIT TANDON: FAMILY TANDONCIES

• 10 dicembre - MICHELLE WOLF: JOKE SHOW

• 12 dicembre - JACK WHITEHALL: CHRISTMAS WITH MY FATHER

• 17 dicembre - RONNY CHIENG: ASIAN COMEDIAN DESTROYS AMERICA

• 24 dicembre - JOHN MULANEY & THE SACK LUNCH BUNCH

• 24 dicembre - TERRACE HOUSE: TOKYO 2019-2020, Stagione 1

• 31 dicembre - THE DEGENERATES, Stagione 2



• 5 dicembre - APACHE: LA VITA DI CARLOS TEVEZ, Stagione 1

• 6 dicembre - THE CONFESSION KILLER, Mini-serie

• 18 dicembre - GIU' LE MANI DAI GATTI: CACCIA A UN KILLER ONLINE, Stagione 1

• 19 dicembre - DOPO IL RAID

• 27 dicembre - KEVIN HART: DON'T F**K THIS UP, Stagione 1



• 1 dicembre - TEE SHOT: ARIYA JUTANUGARN

• 1 dicembre - PUGNI D'ACCIAIO E CALCI KUNG FU - STELLE VAGABONDE

• 10 dicembre - OUR GODFATHER - LA VERA STORIA DI TOMMASO BUSCETTA



Anche Dicembre è ormai arrivato e mentre le strade si riempiono di luci, molti fanno già il conto alla rovescia per le vacanze natalizie, sempre più vicine. Anchee proprio per tenere compagnia ai suoi utenti anche nei giorni di festa, ha già predisposto il nuovo palinsesto di Dicembre 2019, ricco di nuove uscite sia per quanto riguarda le serie tv che i film! Curioso di sapere cosa potrai guardare durante l'ultimo mese dell'anno? Scoprilo!Guarda anche:Ad allietare le vacanze natalizie e i giorni precedenti e seguenti il Natale, non solo non mancherannoma ci saranno anche tantiin prima visione assoluta.Ecco l’elenco di tutte quelle in uscita suPer chi preferisce alle serie e preferisce un bel, Netflix ha predisposto, anche da poter guardare in famiglia. Per questo, come è facile immaginare, non mancheranno titoli a tema prettamente natalizio! Ecco la lista di tutti iin uscita suGLI ALTRI FILM IN USCITAIl palinsesto delle nuove uscite sulla piattaforma di streaming più importante al mondo non si esaurisce solo con film e serie tv ma si arricchisce anche di altri generi come, e anche tantissimi prodotti per i più piccoli. Ecco l’elenco di tutti quelli in uscita a Dicembre 2019: