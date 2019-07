Le serie Tv da recuperare durante le vacanze

Beverly Hills 90210

Riverdale

Stranger Things

La casa di carta

Orange is the new black

Game of Thrones

Tredici

Le vacanze estive sono ormai nel pieno, soprattutto per gli studenti che grazie a questi mesi di pausa dalla scuola hanno più di tutti molto tempo libero!Anche se molti devono sforzarsi per risanare i debiti a settembre o semplicemente concentrarsi per svolgere i compiti per le vacanze, senza l'impegno quotidiano a scuola le giornate sono senza dubbio lunghe e abbastanza libere. Quale occasione migliore allora per fare una bella maratona delle serie tv di successo che non si è avuto occasione di vedere durante la scuola? Tra le serie cult appena uscite e quelle attese tra i prossimi giorni, questa estate 2019 è ricca di episodi da gustare nelle calde sere d’estate!Guarda anche:Ilche ha fatto sognare intere generazioni di giovani in quegli anni è attesa. Milioni di fan sono letteralmente impazienti di vedere i loro beniamini di nuovo in scena grazie soprattutto alla presenza delriunito per l'occasione dopo quasi un ventennio. L'emozione insomma è tanta sia fra i fan sia fra gli attori che hanno ripreso in mano i loro personaggi ora cresciuti e adulti, anche se la mancanza di Dylan, interpretato da(scomparso tragicamente lo scorso marzo), non smetterà di farsi sentire fra tutti i fan della serie.e in Italia dal 1992 al 2001, nell’arco divengono raccontate le storie e gli intrecci delle vite di un gruppo di amici adolescenti di Beverly Hills che crescono insieme e diventano adulti toccando problematiche di attualità giovanile come droga, AIDS, sessualità e alcolismo.La mancanza diè sentita anche in, un’altra serie di successo degli ultimi anni, dove l'attore interpretava il padre del protagonista Archie. Lainfatti è uscita soltanto il, mentreha già trasmesso la prima parte dellaed ha programmato la messa in onda della seconda parte prima della fine dell’estate. La quarta stagione inoltre è attualmente in produzione.La serie racconta la storia dello studenteintento a cercare nell’apparente cittadina tranquilla di Riverdale, l’oscurità che rimane nascosta ma la insidia costantemente. Ogni stagione infattiattorno a cui si intersecano le vicende dei personaggi.è sicuramente una delle produzioni statunitensi più apprezzate negli ultimi anni, e grazie alla, è in questo momentoAmbientatain Indiana, racconta le strane vicende in cui è coinvolto un gruppo di quattro adolescenti e iche si abbattono nella cittadina. Tra sparizioni, indagini e scoperte da parte di tutti i personaggi principali questa serie rappresentaGrande attesa per l’arrivo della. Premiata nel 2018 aglicome, narra le vicende di un gruppo di malviventi con precedenti penali (ciascuno col volto nascosto dietro) che non hanno nulla da perdere e decidono di irrompere nellaper stampare un ingente quantità di banconote e poi fuggire con la cospicua refurtiva.Dopo il successo delle, ilche concluderà definitivamente le storie delle due protagonistee anche quelle delle altre compagne di carcere a cui i fan sono rimasti affezionati durante tutte le stagioni.Attraverso i numerosidisseminati lungo tutti gli episodi infatti, il pubblico nel corso delle puntate ha avuto modo di capire fino in fondo i personaggi e di apprezzarne così molti. Nessuno dei personaggi infatti rimane in ombra ma tutti contribuiscono a rendere davvero speciali e ironiche le storie che si intrecciano nello squallore di sempliceDopo quasi dieci anni,si è concluso definitivamente con. Se non hai ancora visto tutte le puntate, è arrivato il momento di un binge watching assoluto. La serie, di, ha goduto di grandi consensi da parte della critica e del suo affezionatissimo pubblico, tanto da vantare il record mondiale di premi e nomination.La trama racconta le storie delle(protagoniste fra tutte glie iattorno a cui si stringono le altre) in lotta fra loro per vendette personali, intrighi di potere e aspirazioni al Trono di spade che si trova ad Approdo del Re, patria dei Lannister. Durante gli episodi sono disseminate anchecome i draghi, i metalupi, il gigante, i figli della foresta e i malvagi estranei che avranno un ruolo di primo piano nelle vicende delle ultime due stagioni.Tutti i fan di Tredici, una delle serie drammatiche adolescenziali più amate degli ultimi due anni, sanno che dopo l'estate potranno sintonizzarsiper gustarsi la, che dovrebbe uscire - si vocifera - a ottobre. Meglio recuperare, quindi, le prime due stagioni in tempo! La trama di Tredici, sin dalla prima stagione, da una parte ha suscitato critiche e perplessità ma dall’altra anche grandi lodi e consensi per i delicati temi affrontati come il, l’omosessualità, la violenza sessuale, le violenze domestiche e il bullismo., in 13 episodi a stagione, narra la storia di, l’adolescente protagonista che in, spiega le ragioni, legate ognuna ad una persona diversa e a lei vicina, che l’hanno spinta al gesto estremo del suicidio.