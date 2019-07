I film con maggiori incassi nella storia del cinema: Avengers: Endgame batte tutti, ecco la top 10

10. Black Panther

Finalmente è successo, dopo svariati mesi e, Avengers riesce aal botteghino mondiale, diventando così. Vittoria già nell’aria, infatti a soli, la pellicola aveva già raggiunto e superato, strappando il record alla sua stessa parte 1, Avengers Infinity War, che era arrivata a 1 miliardo in soli 11 giorni. E alla finecome maggior incasso di tutti i tempi, tornando al cinema qualche mese dopo la sua uscita ufficiale, con unain cui compare una scena aggiuntiva, tipica della Marvel, dopo i titoli di coda.Ma andiamo a vedere quali film fanno compagnia a Endgame nellaAl decimo posto tra i film con, l’acclamatissimo supereroe, il primo firmato Marvel. Il film ha incassatoin tutto il mondo, ed è diventato il primo film di supereroi a ricevere la candidatura agli. La pellicola racconta le origini e i primi passi, mentre combatte per il suo popolo e diventa il re che tutti, suo padre compreso, si aspettano da lui.Il secondo film sui Vendicatoridi dollari in tutto il mondo, diventando il nono maggior incasso della storia del cinema, posizionandosi inoltre al, con un budget di $280 milioni. E’ dunque la seconda pellicola che vede i supereroi della Marvel combattere tutti insieme: il nemico da sconfiggere è il potente, l’intelligenza artificiale creata usando una delle gemme dell’infinito.Ilcapitolo della saga ha raggiunto un guadagno complessivo di $1,516,045,911, e insieme a Fast & Furious 8,, diventando l'8° film di maggiore incasso della storia del cinema . Inoltre il film segnadeceduto il 30 novembre 2013, quando le riprese del film erano ancora in corso.Il, uscito nel 2012, ha raccolto un incasso globale di oltre un miliardo e mezzo di dollari, è il settimo maggiore incasso della storia del cinema. Da segnalare anche che è statonella categoria ‘Migliori effetti speciali’. La pellicola vede per la prima volta gli eroi che la Marvel aveva iniziato a presentare con dei film stand alone riuniti per combattere una grande minaccia:, il fratello di Thor, nonché figlio di Odino e Dio dell’Inganno.Quarto, è uscito nel 2015 e con un incasso di 1,6 miliardi di dollari, occupa il sesto posto tra i maggiori incassi nella storia del cinema. Senza tenere conto del tasso d'inflazione,, superando il primo capitolo del 1993, che con 920 milioni di dollari incassati era diventato il maggior successo cinematografico dell'epoca.E’ il penultimo capitolo della saga degli, il film ha ottenuto un notevole successo di critica e pubblico, stabilendo vari record di incassi, posizionandosi, e venendo, tra i quali l'Oscar ai migliori effetti speciali. Il nemico questa volta è infinitamente grande:È ildella saga di Guerre stellari, ed è ambientato all'incirca trent'anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi. La pellicolaal box-office: globalmente ha incassato, terzo film nella storia del cinema a raggiungere tale traguardo; è il quarto maggior incasso della storia del cinema, il maggior incasso di sempre in Nord America eÈ il terzo film con maggiori incassi nella storia del cinema dopo Avengers: Endgame del 2019, e Avatar del 2009 (sempre diretto da, che fino a poco fa dominava la classifica con una). Detiene il(11, nel 1998), insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re, nonché quello di(14), insieme a Eva contro Eva e La La Land.Avatar ha incassato quasi 2,8 miliardi di dollari in tutto il mondo, detenendo a lungo lo, venendo poi detronizzato solo il. Il film si è aggiudicato: per la miglior fotografia, la miglior scenografia e i migliori effetti speciali. Con un budget di produzione di circa 237 milioni di dollariIl 21 luglio 2019 è diventato, superando il precedente record di Avatar ($2,790 miliardi). Il film è il maggior incasso del 2019, il maggior incasso nella storia del cinema e. E’ il sequel diretto di Avengers: Infinity War, e proprio per questo le riprese sono cominciate nell'agosto 2017 e, per poi concludersi nel gennaio 2018. Inoltre in occasione dell'uscita del film nelle sale americane,; se si cerca "" compare nella schermata una miniatura del Guanto dell'Infinito: cliccandola, scompaiono metà dei risultati della ricerca.