Le serie tv che non vedremo più su Netflix

Le serie da vedere prima della loro cancellazione

I Griffin – Undicesima e dodicesima stagione

Modern Family – Dalla prima alla quinta stagione

New Girl – Dalla prima alla terza stagione

The Americans – Prima e seconda stagione

Dexter (serie tv)

Dr. House (serie tv)

Split (film)

Passengers (film)

Fast and Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Fast & Furious – Solo parti originali (2009)

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Netflix ricorre spesso ad, andando a rimuovere titoli trache non saranno così più disponibili su tale piattaforma. Tra le cause della rimozione, ne spiccano due. Anzitutto, possono essere cancellate dal catalogo Netflix tutte quelle serie TV (e contenuti in generale) che, ma soprattutto vengono rimossi quei titoli le cuiNetflix, infatti, acquistapresenti nel suo catalogo presso diversi studi di produzione o dai rifornitori di contenuti: licenze che prevedonoe che quindi sono soggette alla scadenza.Le serie TV chedal catalogo Netflix sono davvero tante, ma ecco alcuni tra i titoli piùche non rivedremo più nel 2019. Alcune serie TV sono state(per fortuna), per cui sono state rimosse solo alcune stagioni, mentre altre sono ancora disponibili e fruibili su Netflix. Stiamo parlando di:E poi invece ci sono le serie tv e i film che ci hanno detto, come:E avvisiamo inoltre che entro, ci sono voci sempre più insistenti di una possibile eliminazione della serie tv, maè ancorala notizia.Poi meritano menzione speciale una serie di film che sta per uscire di scena dal catalogo della big N, l'intera saga di Fast & Fourios, in scadenza il 15 giugno 2019: