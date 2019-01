Netflix: migliori serie Tv consigliate nel 2019

E’ iniziato da poco questo 2019 e tutti all’inizio hanno sempre grandi aspettative per il nuovo anno. Ma come fare a capire se effettivamente sarà un buon anno quello appena iniziato?

Facilissimo: basta vedere quali sono le serie tv che usciranno durante questo 2019 per rendersi subito conto che tipo di anno ci aspetta.

Quindi buttiamoci nella lista delle serie tv più attese nel 2019 su una delle piattaforme di streaming più amate al mondo, Netflix.





Una serie di sfortunati eventi, stagione 3

The Umbrella Academy

Suburra, stagione 2

Le terrificanti avventure di Sabrina, stagione 2

Stranger Things, stagione 3

La casa di carta, stagione 3

The Witcher

Anche se già uscita, esattamente, Una serie di sfortunati eventi si è senza dubbio guadagnata un posto in questa lista. Infatti questa terza stagione è il capitolo conclusivo della serie,delle sfortunate avventure dei, orfani, perseguitati dal l'inquietante conte Olaf, mentre cercano di far luce sulla misteriosa vicenda che ha portato alla morte dei loro genitori.Una serie tv che inveceè proprio il nuovo titolo targato Netflix, The Umbrella Academy, tratta dall’omonimocreato dal cantante del gruppo rock My Chemical Romance. Questa serie racconterà le vicende diche cerca di risolvere il mistero attorno alla morte del loro padre adottivo, mentre una minaccia apocalittica incombe sulla Terra. La sua data di uscita è fissata per, Suburra, iluscirà con la nuova stagione. La serie racconta le vicende di alcuni personaggi tra politici, criminali e persone comuni,, sullo sfondo dell'assegnazione degli appalti per la costruzione del Porto Turistico di Roma nel quartiere di Ostia.Dopo il successo della prima stagione e dello speciale di Natale, la serie tv che segue le vicende dellatorna a far parlare di sé annunciando la sua seconda stagione in uscita il. Ritroveremo Sabrina con le sue zie e l’inconfondibile, dal trailer si direbbe una stagione più legata alanni '90 che tutti ricordiamo, ma conche hanno caratterizzato la prima stagione.«Emozionante, straziante, e talvolta spaventosa, Stranger Things è un appassionante omaggio ai film di Spielberg e alla televisione vintage degli anni ottanta», così recita una delle recensioni della serie presente su, portale di raccolta di recensione di film e serie tv. Questa serie, apprezzatissima, curata e ben scritta, racconta le, e ilavremo la terza stagione: come fare a non guardarla?Una delle serie che maggiormente ha lasciato un segno nel 2018 è stata proprio La casa di carta, la prima serie tv spagnola ad. La serie, in due stagioni, racconta la storia di un gruppo di criminali professionisti messi insieme da un personaggio assai misterioso, il professore, che. La terza stagioneda Netflix, tramite un video nel quale i protagonisti, canzone “inno” di questa serie., ma Netflix la dovrebbe calendarizzare proprioChiudiamo questa piccola lista con una serie checon ansia, proprio perché. La sinossi sembra sia la seguente: “Geralt il Witcher, un cacciatore di mostri mutato, lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più perfide delle belve.” Il protagonista di questa nuova serie di casa Netflix non è altro che Henry Cavill, l’attuale Superman dell’universo DC." Ancora, ma sembra proprio che Netflix abbia intenzione di