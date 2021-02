La Caserma, la quarta puntata cambia giorno: orario, canale e anticipazioni

La Caserma, quarta puntata: orario e canale

La Caserma, quarta puntata, tutte le anticipazioni

In via del tutto eccezionale,decambia giorno di programmazione e andrà in onda di martedì anziché di mercoledì come le scorse settimane, come riporta la programmazione di Rai 2 Come ogni puntata, anche quella di questa sera sarà ilgrazie anche al ritorno del giornalista Aldo Cazzullo, già ospite nella terza puntata.Curioso di sapere quali prove affronteranno i protagonisti delContinua a leggere il nostro articolo e lo scoprirai!La quarta puntata de La Caserma, il docu-reality di Rai2 che vede protagonisti ragazzi e ragazze alle prese con la dura vita da reclute, andrà in onda quindi questa sera. Lo spostamento eccezionale al momento non ha ragioni di palinsesto specifiche e non è certo che si tratti di una modifica permanente al giorno della messa in onda. Vi aggiorneremo sulla programmazione delle prossime puntate!Guarda anche:prosegue la vita militare delle reclute anche se non tutti si sono abituati alla vita in caserma. C'è chi, come Matteo Rizzolo ed Elia Cassardo, ad esempio, ha ancora un rapporto difficile con iDurante la quarta puntata le squadre, dopo lo scioglimento di quella gialla, saranno rimescolate e per la prima volta i ragazzi potranno esercitarsi anche in. Per quel che riguardache si sono formate fino ad ora, alcune si troveranno di fronte aNon solo però duri esercizi e disciplna, verrà infatti lasciato spazio anche agrazie all’intervento delche, come già accaduto nella scorsa puntata, tornerà nella caserma per approfondire con i ragazzi alcune tematiche storiche di grande rilievo. Dopo la lezione della scorsa settimana sulinfatti, Cazzullo tornerà a parlare di storia attraversoche, sacrificando la propria vita, hanno contribuito a. Il giornalista ripercorrerà quindi la storia del tenente alpino Adolfo Ferrero di cui oggi rimane una lettera commovente, rivolta alla famiglia prima del congedo definitivo. Grazie alla lezione di Cazzullo, i ragazzi conosceranno dunquedi giovani che si sono sacrificati perGuarda il video che mostra​, format di Skuola.net: