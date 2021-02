Oscar 2021, ben 4 i film italiani in corsa: ecco quali sono e le categorie

Le shortlist degli Oscar 2021: ecco gli italiani in gara

Come sarà la notte degli Oscar 2021?

All In: The Fight for Democracy

Boys State

Collective

Crip Camp

Dick Johnson Is Dead

Gunda

MLK/FBI

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Notturno

The Painter and the Thief

76 Days

Time

The Truffle Hunters

Welcome to Chechnya



Abortion Helpline, This Is Lisa

Call Center Blues

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

Hysterical Girl

A Love Song for Latasha

The Speed Cubers

What Would Sophia Loren Do?



Bosnia and Herzegovina, Quo Vadis, Aida?

Chile, The Mole Agent

Czech Republic, Charlatan

Denmark, Another Round

France, Two of Us

Guatemala, La Llorona

Hong Kong, Better Days

Iran, Sun Children

Ivory Coast, Night of the Kings

Mexico, I’m No Longer Here

Norway, Hope

Romania, Collective

Russia, Dear Comrades!

Taiwan, A Sun

Tunisia, The Man Who Sold His Skin



Birds of Prey

Emma

The Glorias

Hillbilly Elegy

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Little Things

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

One Night in Miami…

Pinocchio



Ammonite

Blizzard of Souls

Da 5 Bloods

The Invisible Man

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

The Little Things

Mank

The Midnight Sky

Minari

Mulan

News of the World

Soul

Tenet

The Trial of the Chicago 7



Turntables, from All In: The Fight for Democracy

See What You’ve Done, from Belly of the Beast

Wuhan Flu, from Borat Subsequent Moviefilm

Husavik, from Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Never Break, from Giving Voice

Make It Work, from Jingle Jangle: A Christmas Journey

Fight For You, from Judas and the Black Messiah

lo Sì (Seen), from The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

Rain Song, from Minari

Show Me Your Soul, from Mr. Soul!

Loyal Brave True, from Mulan

Free, from The One and Only Ivan

Speak Now, from One Night in Miami

Green, from Sound of Metal

Hear My Voice, from The Trial of the Chicago 7



Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Kapaemahu

Opera

Out

The Snail and the Whale

To Gerard

Traces

Yes-People



Bittu

Da Yie

Feeling Through

The Human Voice

The Kicksled Choir

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

The Van

White Eye



Birds of Prey

Bloodshot

Love and Monsters

Mank

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Soul

Tenet

Welcome to Chechnya



Anche se gli USA, come molti altri Paesi del Mondo, non sono ancora riusciti a uscire dalla morsa del Covid-19,sarebbe stato. Quindi, anche se posticipata di oltre un mese, a Los Angeles sono in pieno fermento affinché la Notte della Stelle possa avere luogo in tutta. Ecco dunque che nelle ultime ore sono state annunciate le shortlist di alcune delle categorie, quindisiano finalmente disponibili, sbirciamo iagli Oscar 2021.Nellepresentate vi è la presenza anche di alcuni artisti e professionisti made in Italy, sono 4 le categorie e i prodotti che brillano in queste lunghe nomination. “” di Gianfranco Rosi è candidato come, troviamo poi "" candidata come miglior canzone originale, tratta da "The Life Ahead (La Vita Davanti a Sé), canzone frutto della collaborazione di. Compare successivamente “” di Matteo Garrone che compete nella. Infine, nella categoria deic'è “” di Ross KauffmanL’Academy ha quindi reso note nove shortlist di alcune delle categorie in lizza per gli Oscar 2021, mentre, dove vedremo queste liste drasticamente ridursi fino ad avere solamente i cinque candidati che concorreranno, durante la diretta per la 93esima Notte degli Oscar della storia. Inoltre, proprio per poter garantire lo svolgimento della cerimonia in piena sicurezza, lo storiconon sarà l’unica location dalla quale l’evento verrà presentato e trasmesso in tutto il mondo, ma gli Oscar 2021, come comunicato dallo stesso Academy Awards , tuttavia è ancora presto per avere ulteriori dettagli. Andiamo quindi a svelare tutte lepresentate nelle ultime ore