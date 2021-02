La Caserma: come partecipare alla prossima stagione?

La Caserma: il reality che porta in televisione la formazione militare

La Caserma: come partecipare ai casting per la prossima stagione

Dopo il successo de "", reality show che racconta ladi un gruppo di adolescenti all’interno di undi un’epoca diversa dalla propria, la casa di produzioneè ritornata nelle case degli italiani con "", programma televisivo trasmesso su Rai 2 dal. Il docu-reality porta laa vivere l’esperienza delai tempi della Grande Guerra tra rigore, sacrifici e obbedienza.Dato il successo iniziale è probabile che la casa di produzione decida diil reality con nuova seconda stagione. Ecco come potresti partecipare.Niente. Sono queste alcune delle regole che il gruppo di ragazzi e ragazze con età compresa tra i 18 e i 23 anni deve rispettare per restare nella caserma di, in provincia di Trento. Basato sul format britannico, il nuovo prodotto firmato Blu Yazmine è entrato nelle case degli italiani il 27 gennaio 2021 in prima serata su Rai, raggiungendo il 9,9% di share. Tradelle regole eagli istruttori, i ragazzi devono adattarsi al rigido percorso di formazione militare e imparare a credere nele nell’. I ragazzi, infatti, sono separati dae devono condividere con il gruppo tutte le loro energie per "sopravvivere" alla dura vita da militari. Ad addestrare i giovani e guidarli nei vari momenti della giornata, tra, è un gruppo di, composto interamente dacon lunga esperienza.Se sei in cerca dicon protagonistiecco alcuni consigli su cosa vedere questa sera!Se la prima stagione de “” dovesse continuare ad avere, è quasi certo che la casa di produzionecon altre stagioni, così come successo per "". Se anche tu sei interessato a vivere questoe affrontare il rigido, ti consigliamo di consultare periodicamente la pagina ufficiale della casa di produzione Blu Yazmine . L’per la prima stagione, ad esempio, diceva proprio così: “Quante volte ti sei sentito dire “avresti dovuto fare il militare”? Hai voglia di vivere un’esperienza d’altri tempi e spingerti oltre i tuoi limiti? Non temi l’attività fisica e sei pronto a dare il massimo per raggiungere i tuoi obiettivi?” e i provini sono stati fatti ad agosto 2020. Se anche quest'anno venissero ripetuti, quindi, tieni sott'occhio la pagina in particolare durante l'estate!