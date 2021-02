Netflix apre a Roma e punta sulle serie Tv italiane: ecco quelle in arrivo

Nuovo impulso alle serie tv italiane: i primi titoli su Netflix entro il 2022

Finalmente Netflix sta per inaugurare la sua, più precisamente a. A darne notizia è Variety che specifica anche il luogo preciso del futuro ufficio del colosso dello streaming:, un edificio storico in via Boncompagni che sorge in un quartiere centrale della Capitale, in prossimità di via Veneto.Il primo ufficio di Netflix in Italia ospiterà all’inizioche saranno figure di, quelle che sono le maggiori aree professionali su cui si fonda l’azienda.Guarda anche:Con l’inaugurazione di una sede nel nostro Paese,L’azienda ha infatti già annunciato alcunidi. Tra queste ricordiamo “”, una serie basata sulle vicende dei ragazzi italiani neri; “”, serie tratta dal romanzo omonimo di Marco Missiroli; “”, serie ambientata a Roma tra gli anni ′50 e gli anni ′60; “”, serie a cui prenderanno parte anche i The Jackal; “” realizzata da Zerocalcare; “”, serie ambientata a Torino e tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Zucca; “”, serie prodotta da Fandango e tratta dal libro di Elena Ferrante, si propone come una delle grandi scommesse tra le serie originali italiane che Netflix produrrà entro il 2022.Guarda il video con i titoli dei