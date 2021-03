La Caserma sesta e ultima puntata: orario, anticipazioni, dove vederla

La Caserma, ultima puntata: quando e come vederla



Anche ilche vede protagonisti un gruppo di giovani ragazzi e ragazze nei panni dialle prese con la, sta per concludersi.Dopo la pausa della scorsa settimana, voluta per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2021,sta finalmente per giungere sul piccolo schermo.L’appuntamento per vedere come si concluderà l’avventura delle giovani reclute è fissato infatti oggi,, in prima serata,La puntata, come di consueto, verrà inoltre caricata, dopo la messa in onda ufficiale, su, la piattaforma di streaming gratuita in cui è possibile rivedere tutte le puntate del docu-reality.Guarda anche:Dopo settimane di intense esercitazioni, di prove fisiche e di piantoni notturni che hanno accompagnato la nascita di nuovi amori e amicizie, l’esperienza della vita militare si avvia alla sua conclusione per tutti i partecipanti del reality.Cosa succederà nell’ultima puntata? Il filmato andato in onda alla fine della quinta serata, ha mostrato i ragazzi alle prese con la, durante la quale sono state introdotte anche alcune. L’arrivo di questi dispositivi ha fatto sorgere un immediato dubbio: si è ferito qualcuno o si è trattato solo di una precauzione prevista dal protocollo di sicurezza?Ma le sorprese non sono certo finite poiché per il gran finale, nellaè arrivata anche una super ospite a rallegrare la vita militare: si tratta diche, con tutta la sua energia e allegria, saprà infatti regalare a tutte le reclute qualche ora di svago dalle fatiche e dagli esercizi quotidiani.La puntata si concluderà contra i ragazzi che torneranno ognuno alla propria vita con qualche nuova amicizia in più, consapevoli di aver vissuto un’esperienza indimenticabile.Guarda il video con i titoli di