La Caserma quinta puntata: orario, canale e anticipazioni

La caserma quinta puntata 24 febbraio: orario e canale

La Caserma, quinta puntata: tutte le anticipazioni

Sei tra i fan del programma televisivo che racconta le avventure di ragazzi come te alle prese con la rigida vita della caserma? Siamo ormai alla quinta puntata e sono già trapelate informazioni sul prossimo appuntamento del docu-reality! Scopri le anticipazioni e quando e come seguirlo.Il docu-reality di successo prosegue con lache andrà in ondaL’appuntamento con lade, come di consueto, ritorna il, subito dopo il TG2 Post condotto dalla giornalista Manuela Moreno.Guarda anche:Alla fine della scorsa puntata, eccezionalmente andata in onda di martedì, è stata trasmessa una breve clip con le prime anticipazioni sugli eventi che vedremo nella puntata di domani sera.Dalle immagini apparse, sembra che assisteremo a diverse novità interessanti sia nella gestione della vita militare nella caserma sia nei rapporti interpersonali fra i ragazzi, in particolare nella coppia formata da William Lapresa ed Elena Santoro.Mentre la caserma di Levico si tinge di bianco con, l’istruttore capo Daretti, assegneràe questa decisione potrebbe sconvolgere gli equilibri tra i ragazzi.che, nella puntata di domani, potrebbe arrivare ad. William accuserà infatti Elena di averlo usato per i suoi doppi fini, ovvero per accrescere la sua popolarità sui social. La risposta di lei non sarà certo più pacata.La quarta puntata si è conclusa inoltre con un episodio notturno nelle camerate che non è piaciuto al capo Daretti che ha ritenuto responsabile proprio, la recluta addetta al controllo delle camerate. Andrea è dunque, ma la decisione finale sul provvedimento da prendere spetta a Daretti. Cosa accadrà? La recluta sarà espulsa o gli sarà concessa una seconda possibilità? Per sapere cosa succederà, non resta che guardarein ondaGuarda il video in cui Skuola.net consiglia