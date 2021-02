La Caserma, terza puntata: orario, canale e anticipazioni

La Caserma, terza puntata: giorno, orario, canale

La Caserma, terza puntata: tutte le anticipazioni

Manca ormai pocodocu-reality di Rai 2 che racconta le avventure di un gruppo di ragazzi e ragazze, tutti tra i 18 e i 22 anni, alle prese con vita militare in una vera e propria(in provincia di). Ecco quando e come seguire la terza puntata del nuovo docu-reality della Rai!Laandrà in ondasu Rai 2.La serie è composta di 6 puntate della durata di circa due ore.Guarda anche:, i ragazzi e le ragazze si sono cimentati nele sono arrivateche hanno creato non poco scompiglio all'interno del gruppo. In ogni caso, anche i nuovi arrivati hanno dovuto sottoporsi a tutte le prove necessarie per risultare idonei alla vita militare.La seconda puntata si è poi conclusa con lo sfogo nella sala istruttori dell’allievache ha manifestato il proprio disagio a causa delle allusioni alla sua pigrizia e svogliatezza da parte dei suoi compagni. Queste accuse inoltre si sono concretizzate in un duro scontro con Andrea Fratino che ha esasperato ancora di più la ragazza. Cosa ne sarà dunque della sua permanenza all’interno del docu-reality?: nonostante l’incertezza, sembra però che il soggiorno in caserma della recluta proseguirà. A rivelarlo è stato un filmato trasmesso in cui Martina abbraccia una sua compagna ed un commento seguito ad un post da lei stessa pubblicato su Instagram.Superata dunque l’incertezza, ben presto l’attenzione sarà spostata su altre vicende che interessano altri compagni:. Una coppia in particolare, sarà scoperta. Insomma, dopo i baci appassionati, la coppia “incriminata” sarà quella formata da William Lapresa ed Elena Santoro o quella formata da George Ciupilan e Linda Mauri?Infine, si assisterà anche adda parte dell’istruttore capo Renato Daretti a causa di una serata trascorsa in eccessi, soprattutto di tipo alcolico. Quali conseguenze avrà questo provvedimento? Non resta che scoprirlo guardando la terza puntata de La Caserma!Guarda il video con