La Caserma, prima puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni

La Caserma: quando e su quale canale va in onda?

Ambientazione e cast: tutto su La Caserma

Anticipazioni e trailer La Caserma

Dopo il successo che ha avuto quest’anno il Collegio,È ormai tutto pronto per il debutto di questo nuovo programma,La Caserma debutteràe da quel giorno in poi avrà cadenza settimanale, quindi ogni mercoledì sempre sul secondo canale alle 21.20. Inoltre, com’è stato per il Collegio, sarà possibile recuperare le puntate che non potrai vedere sul sito di Raiplay, insieme ad anticipazioni e contenuti speciali. Ma entriamo nel vivo delle anticipazioni: come sarà La Caserma?I protagonisti della Caserma, che impareranno a vivere all’interno di una struttura militare sottostando a rigide regole,Il reality sarà ambientatonel pieno dellain provincia di Trento. “Uno scenario suggestivo che si sta girando in queste ultime settimane, con grande sforzo, visto il Covid”, spiegano da Rai 2, come riportato dal Corriere della sera. Dalle prime indiscrezioni: il primo èche due anni fa era proprio un collegiale tra i più amati della classe della quarta stagione, inoltre vedremo all'opera anche, il duo formato da, due volti molto famosi soprattutto su TikTok.“Disciplina, addestramento, dure esercitazioni, una grande sfida per mettersi alla prova e imparare a credere nel gruppo e nell’amicizia.” questo è quanto recitaa partire daper iniziare questa nuova avventura: voi siete pronti a seguirla?