Scegliere la scuola superiore: quali sono i lavori più richiesti fino al 2024

La, si sa, tra gli altri fattori deve prendere in considerazione quelli legati a un. Che tu voglia, è importante sapere quale direzione sta prendendo ilper prendere una decisione consapevole riguardo agli sbocchi professionali possibili un domani.Per aiutarti in questo, abbiamo deciso di illustrare i dati sul, che prova a intravedere gli scenari di medio termine che si svilupperanno nel mercato del lavoro. Ovviamente, le previsioni devono tenere conto dello scenario modificato radicalmente dalla pandemia in corso,Secondo il rapporto, in questi 5 anni i settori privati cercheranno tra 1,2 e 2 milioni di nuovi lavoratori, mentre quelli pubblici ne richiederanno circa 720.000.La cosiddetta ‘’ (Big Data, intelligenza artificiale, Internet of Things) nei prossimi cinque anni porterà le aziende e gli enti pubblici ad avere bisogno di 1,5 milioni di lavoratori competenti con Internet e con l’informatica in maniera più o meno professionale.. Alcuni nomi? Si parlerà soprattutto di Esperti nell’analisi dei dati, nella sicurezza informatica, nell’intelligenza artificiale, nell’analisi di mercato. Anche le, in particolare sui profili ad elevata specializzazione e tecnici: ad esempio ingegneri civili, ingegneri energetici e meccanici, ma anche i tecnici nella gestione dei cantieri edili e i tecnici della sicurezza sul lavoro. Inoltre, l'adeguamento a un modello di produzione ecosostenibile farà emergere: giurista ambientale, energy manager, specialista in contabilità verde, l’informatico ambientale, il promotore di nuovi materiali sostenibili.I prossimi 5 anni saranno contraddistinti da una fase tra il 2020-2021, più interessata dalla crisi derivante dall'emergenza coronavirus,Nel primo biennio il maggiore fabbisogno di nuovi assunti sarà espresso dal settore della(241.000 lavoratori), seguita dagli “altri servizi pubblici e privati” (170.200 lavoratori) e da “formazione e cultura” (169.300 lavoratori). Il “commercio e turismo”, dopo una sofferenza tra il 2020 e il 2021, dovrebbe presentare tra(424.900 unità). Nel triennio 2022-2024 si confermano i principali settori di occupazione gli “altri servizi pubblici e privati” (con un fabbisogno di 260.100 unità), “salute” (259.800 unità) e “formazione e cultura” (200.300 unità).Tra il. Tra i principali indirizzi universitari che saranno richiesti nel quinquennio 2020-2024 emergono, per cui si stima saranno necessarie 173.000 unità, l’indirizzo economico (119.000 unità), ingegneria (117.000 unità), insegnamento e formazione (104.000 unità comprendendo scienze motorie) e l’area giuridica (88.000 unità)Le previsioni relative al fabbisogno di diplomati stimano una domanda di oltre 902.000 unità nelquinquennio, corrispondente a una quota del 35% del totale. In particolare, tra i principali indirizzi di studio di livello secondario o post-secondario,presenta il più ampio fabbisogno nel quinquennio, con una stima di 260.000 unità. Seguono industria e artigianato, che richiederà 243.000 diplomati (per il 39% nell’indirizzo meccanico e per il 24% nell’elettronica), licei (137.000 lavoratori), turismo (78.000 unità) e socio-sanitario (66.000 lavoratori).Infine, i dati che riguardano l’Istruzione e Formazione Professionale regionale (IeFP) presentano perla prima volta una suddivisione per indirizzi. Si stima che un fabbisogno di circa 684.000 qualificati, che si concentrerà(155.000 unità),(113.000 unità),(100.000 unità), servizi di(64.000 unità) e(51.000 unità).