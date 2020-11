Il Collegio 5, seconda puntata: quando va in onda, come vederla e anticipazioni

Seconda puntata Il Collegio 5: giorno, orario e canale

Tutti pronti per? La classe è ormai formata ed è iniziata ufficialmente l’avventura per gli studenti, che stanno vivendo momenti indimenticabili nell’, tornando indietro nel tempo di quasi 30 anni, al 1992. I ragazzi, infatti, vivranno in tutto e per tutto l’esperienza di studenti dei primi anni ‘90’, a partire dalla tecnologia fino alla vita quotidiana, conoscendo a fondo le mode, la musica e i grandi avvenimenti dell’epoca.Amicizie, primi amori, ma anche tanto studio e qualche dramma. Perché siamo ormai nel vivo del programma: in questo articolo scopriremo insieme. Non solo: per i più curiosi di voi abbiamo preparato un vero e proprio identikit dei collegiali.L’appuntamento conè per. La puntata finirà per le 24:00 circa.Martedì 3 novembre, allo stesso orario, è possibile seguire lanella sezione Canali Tv > Dirette . Per chi dovesse perderla, potrà rivedere la replica della puntata, on demand, nella sezione dedicata a Il Collegio , insieme a tanti altri video e contenuti.Complessivamente, questa quinta edizione de Il Collegio conta otto puntate: l’ultima puntata dovrebbe quindi andare in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, martedì 15 dicembre.Lasarà fondamentale per i collegiali: infatti, per loro arriverà il momento di “”. Già alla fine della prima settimana, il preside aveva annunciato loro che qualcosa presto sarebbe cambiato: “Vedo troppi capelli!”, aveva esclamato agli studenti riuniti davanti a sé. E appare chiaro che qualcuno non la prenderà bene: Giulia Matera chiede di “toccarli l’ultima volta” (i capelli) prima del taglio, Luna non riesce a trattenere le lacrime, Aurora (Moska) piange addirittura a dirotto, mentre Rebecca guarda con terrore le forbici pronte ad accorciare le chiome bionde. E anche tra i ragazzi c’è chi rimpiange la lunghezza del codino…In attesa di martedì, “ripassiamo” le vicende dei collegiali nella prima settimana di collegio. Dopo aver fatto un vero e proprio “salto” nel 1992 e aver dovuto rinunciare a smartphone e altri oggetti “proibiti”, i ragazzi hanno affrontato i temuti: a passare al primo colpo sono quattro ragazze (Sofia, Aurora, Giulia Matera e Ylenia) e cinque ragazzi (Luca Zigliana, Alessandro Andreini, Andrea, Bonard e Rahul). Tutti gli altri hanno invece dovuto mettersi alla prova con un’altra interrogazione. A non passare la prova finale sono stati solo quattro studenti: Luca Lapolla, Mishel, Rebecca e Davide. Ma, tra di loro,, soprattutto per il comportamento non impeccabile tenuto dai due. La classe quindi, alla fine formata da 19 alunni, ha iniziato le lezioni e conosciuto meglio i professori, oltre ad aver passato del tempo insieme. Tra loro sono iniziati simpatie e primi flirt: il gruppo infatti ha trovato Andrea e Sofia quasi “anime gemelle”, mentre Bonard ha dovuto salutare prima del tempo il suo “colpo di fulmine”, Mishel. Rahul, invece, sembra avere una cotta per Ylenia.Qualcuno dei ragazzi, in classe, ha parlato della propria storia: Bonard (chiamato anche "Bonny"), infatti, ha confessato di essere stato preso in giro in passato per il suo peso, così come Aurora (aka Moska) per la sua personalità originale. Anche i fratelli Usha e Rahul hanno parlato del loro arrivo in Italia e del loro rapporto speciale. Alla fine della settimana, i primi della classe sono stati, mentresono quelli che dovranno impegnarsi di più per recuperare.Se vuoi sapere per filo e per segno tutto quello che è successo nella prima puntata deDite la verità, siete già grandi fan degli: hanno infatti tutti personalità forti e ben distinte, e tanti si sono già fatti notare per le uscite esilaranti e qualche gaffe. Non per niente sono già delle star dei social: qui trovate tutti i loro profili Instagram per seguirli . Ma se siete curiosi di sapere qualche dettaglio in più su di loro, eccovi accontentati!Città: San Giovanni in Marignano (RN)Classe: 2° Liceo ScientificoEtà: 16Città: Ivrea (TO)Classe: 3° MediaEtà: 14Città: PesaroClasse: S5 (equivalente alla 2° superiore) Scuola Europea a Strasburgo.Età: 15Città: Sant’Olcese (GE)Classe: 1° Liceo ScientificoEtà: 14Città: RomaClasse: 2° Liceo ScientificoEtà: 16Città: Zero branco (TV)Classe: 2° GeometraEtà: 17Città: Fiuggi (FR)Classe: 3° Liceo LinguisticoEtà: 16Città: RomaClasse: 3° Liceo ClassicoEtà: 17Città: Calolziocorte (LC)Classe: 2° Liceo Economico SocialeEtà: 15Città: Vallo della Lucania (SA)Classe: 3° Liceo ScientificoEtà: 16Città: Civitavecchia (RM)Classe: 1° Liceo Scientifico SportivoEtà: 15Città: SalernoClasse: 2° Liceo ClassicoEtà: 15Città: Sesto Fiorentino (FI)Classe: 1° Liceo LinguisticoEtà: 15Città: SavonaClasse: 2° istituto tecnico meccanicoEtà: 17Città: Manfredonia (FG)Classe: 1° Liceo ScientificoEtà: 14Città: Vietri sul mare (SA)Classe: 3° Liceo MusicaleEtà: 17Città: Piombino (LI)Classe: 1° Istituto socio-sanitarioEtà: 15Città: Piombino (LI)Classe: 3° Istituto socio-sanitarioEtà: 17Città: BolognaClasse: 4° Liceo ScientificoEtà: 17Città: PratoClasse: 2° Superiore indirizzo grafico pubblicitarioEtà: 15Città: Zanico (BG)Classe: 3° MediaEtà: 15