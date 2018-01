Fedez pubblica su Instagram il numero di Rovazzi: telefono in tilt

Un compleanno indimenticabile per Fabio Rovazzi, che compie 24 anni giovedì 18 gennaio. Nella sera della prima del film "Il Vegetale", il cantante e youtuber (nonché, da oggi, attore) si è ritrovato con i suoi amici per festeggiare entrambi i traguardi. Non poteva mancare, tra gli invitati, l'inseparabile Fedez. E' stato proprio il rapper a pensare bene di fare uno scherzo decisamente fuori le righe all'amico, pubblicando su Instagram il numero di cellulare di Rovazzi. In poco tempo, come era prevedibile, sono arrivati fiumi di messaggi.

Lo scherzo di Fedez a Rovazzi per il suo compleanno

La reazione di Rovazzi

Guarda il video dello scherzo di Fedez a Rovazzi

In un video pubblicatoil rapper e altri amici di Rovazzi hanno annunciato la "sorpresina" (ovviamente in rima): "Ora faremo una cosa e diventerete tutti pazzi. Vi stiamo dando il numero di cellulare di Fabio Rovazzi. Lui con noi cavalieri rimarrà per sempre offeso, ma scrivetegli ‘Sei teso'". In effetti Rovazzi è stato decisamente agitato per l'uscita del nuovo film ‘Il vegetale‘ - la sua prima prova come attore nel grande schermo - come ha confessato spesso negli ultimi giorni. Così il suo amico Fedez ha in qualche modo voluto...smorzare la tensione.Nessuno scherzo riesce bene senza la reazione della "vittima". Così Fedez ha pubblicato un video in cui Rovazzi si rende conto che il proprio telefono è letteralmente preso d'assalto dai fan, che non hanno perso l'occasione di inviare messaggi a cascata. "Avete dato il mio numero di cellulare" commenta, un po' confuso, e in seguito promette di rispondere a tutti entro sera: l'avrà fatto davvero?