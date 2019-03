Instagram: quanto guadagnano gli influencer più ricchi (nel mondo e in Italia)

Con i social network si può guadagnare molto bene. Lo sanno perfettamente le tante star internazionali che ogni giorno presidiano le varie piattaforme per accrescere sempre di più il numero dei propri follower. Un'attività che, oggi, si è trasformata in un vero lavoro. Instagram il sito che, attualmente, si presta meglio a farlo. Una delle nuove frontiere del lavoro 'digital', infatti, è fare l'influencer. L'Instagramer è proprio colui che è letteralmente in grado di influenzare chi lo segue, grazie non solo alla sua notorietà, ma anche alla sua "affidabilità". Ma chi è che riesce meglio nella missione? Skuola.net, basandosi sui dati diffusi da Hopper HQ (sito specializzato nell'analisi dei dati sui social network) ha realizzato la classifica degli influencer di Instagram più ricchi e più seguiti, sia nel mondo che in Italia, come riporta Il Corriere della Sera.

10. Kendall Jenner - 92 milioni di follower, 500mila dollari per un post

9. Lionel Messi - 95 milioni di follower, 500mila dollari per un post

8. Neymar - 101 milioni di follower, 600mila dollari per un post

7. Justin Bieber - 100 milioni di follower, 630mila dollari per un post

6. Dwayne Johnson - 109 milioni di follower, 650mila dollari per un post

5. Beyonce Knowles - 115 milioni di follower, 700mila dollari per un post

4. Kim Kardashian - 113 milioni di follower, 720mila dollari per un post

3. Cristiano Ronaldo - 133 milioni di follower, 750mila dollari per un post

2. Selena Gomez - 138 milioni di follower, 800mila dollari per un post

1. Kylie Jenner - 110 milioni di follower, 1 milione di dollari per un post

E cosa accade in Italia? Chi sono gli influencer più noti

Classe 1995, è una top model statunitense, diventata nota soprattutto grazie al reality show "Al passo con i Kardashian" - incentrato sulla vita della sua famiglia - e alla sua carriera da modella. Non sarà l'unica, però, Jenner nella classifica, perché anche la sorella minore Kylie è presente.Classe 1987, calciatore argentino, icona del Barcellona (409 reti con la maglia della squadra spagnola e 5 volte vincitore del Pallone d'Oro). La "Pulce" non guadagna solo tramite il calcio, ma sa usare bene anche i social network.Classe 1992, calciatore brasiliano, già compagno di squadra di Messi al Barcellona, ora al Paris Saint-Germain. La Champions League è sfumata per lui: si "consola" un'ottima base di guadagno su Instagram.Classe 1994, attore e cantante canadese. Autentico idolo di una generazione, ora felicemente sposato con la top model Hailey Baldwin, vola anche sul noto social network: tripla cifra per numero di follower.Classe 1972, ex wrestler e attore statunitense, noto con il soprannome di 'The Rock'. Si tratta dell'unico personaggio con un'età superiore ai 40 anni. Johnson, però, riesce a districarsi bene anche nel mondo dei social grazie alla fama ottenuta tramite la sua carriera da lottare e le decine di film di successo.Classe 1981, cantante e attrice statunitense. Beyoncé va fortissimo anche su Instagram e con un'ottima base di follower (115 milioni) riesce ad "arrotondare" bene: 700mila dollari per ogni post pubblicato.Classe 1980, modella e personaggio televisivo, una popolarità in aumento grazie a reality show e a una presenza massiccia sui social: tra pose conturbanti e backstage, Kim vola anche su Instagram.Classe 1985, calciatore portoghese, CR7 vince il duello con Messi anche sui social. Trascina la Juventus ai quarti di finale di Champions League e domina anche su Instagram: è il miglior calciatore sia per base di followers che per compenso per ogni post pubblicato.Classe 1992, cantante e attrice statunitense, anche Selena è un'icona generazionale, quella cresciuta con le serie tv Disney. Miglior performance per numero di follower, ma sul compenso per ogni post pubblicato c'è qualcuno che fa meglio di lei...Eccola la regina degli Influencer. Classe 1997, modella statunitense, anche lei famosa per il reality show "Al passo con i Kardashian". Se la sorella Kendall si deve "accontentare" di 500mila dollari, Kylie fa molto meglio raddoppiando il compenso per ogni post pubblicato: gli sponsor fanno a gara per averla e per lei Instagram è davvero un lavoro redditizio.Nella classifica stilata da Hopper c'è spazio anche per gli italiani. Al 29esimo posto, prima tra i nostri connazionali, c'èche, secondo il sito, guadagnerebbe 19.500 dollari a post (potendo contare su una base di 13 milioni di follower). Al secondo posto, tra gli italiani, ecco l'imprenditore: 11 milioni di follower e 16.750 dollari per ogni post pubblicato. Sul terzo gradino del podio troviamo il fashion blogger.: più di 6 milioni di follower con 9mila dollari a post pubblicato. Si ferma, invece, al quarto posto, marito di Chiara Ferragni: il cantante, con 5,2 milioni di follower, deve "accontentarsi" di 8.500 dollari a post.