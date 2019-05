10 cose che il tuo profilo Instagram dice di te

1. Se il tuo profilo è pieno di selfie

2. Pubblicare solo foto di coppia

3. Foto in costume o in biancheria intima

4. Le foto in bianco e nero

Sei un tipo molto rock!

Ti piace semplicemente il nero

Sei un aspirante serial killer

Ti senti bello e dannato

Ti ha lasciato il tipo/la tipa e non ti sei ripreso

Il diploma/la laurea sono un miraggio e ti stai deprimendo

5. Se ti piace postare foto di paesaggi

6. Foto di quando eri bambino

7. Amici, sport e viaggi a tutto spiano

8. Studio, studio... solo studio?

9. Non pubblichi mai niente!

10. Le frasi filosofiche

Hai mai pensato cheche pubblichi sui tuoi social, ogni istante della tua vita che scegli di immortalare e rendere pubblicoanche piuttosto precisa?Per quanto tu non voglia ammetterlo, molto spessodi una persona che non conosciamo la si ottiene sbirciando il: è bene quindiil proprio account Instagram e scegliere accuratamente quali foto o video pubblicare.Studi scientifici hanno inoltre dimostrato cheche scattiamo a noi stessidel nostro carattere e della nostra personalità. Scopri che tipo di profilo hai.Forse dovresti iniziare a pensare di essere un po’ troppoIn particolare, i selfie allo specchio (specie con espressioni da poser) danno un impressione di, quindi fai attenzione a non pubblicarne troppi!Certo, ti piace farti guardare, e sicuramente te lo puoi permettere. Vero?informare il resto del mondo cheInfatti postare solo foto con il tuo partner darà l’impressione di, ma allo stesso tempo farà sorgere un dubbio: sarà tutto vero?riempendo la sua bacheca di selfie con il tuo nuovo amore!Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, sono segno diLo sapevi che si tende aquandodelle proprie capacità di stringere relazioni con gli altri e di fare nuove conoscenze?Il total black indica una certa malinconia.Se almeno ildel tuo profilo Instagram è pieno di questo genere di foto, o applichi dei filtri molto scuri, le possibilità sono queste:In ogni caso, qualche volta potresti azzardare a un filtro seppia o a una scala di grigi, tanto per cambiare!Stupendi panorami o luoghi naturali, sei sicuramente una persona moltoIn particolare, se ti piace fotografare un bel tramonto o uno scorcio sul mare, la tua potrebbe essere l'espressione, amante della natura, a dimostrazione della tuaC'è un forte senso die, sebbene tu sia ormai cresciuto, sei rimasto ancora legato all’infanzia.Probabilmenteperché ricordi quelli di quando eri bambino come dei tempi felici e spensierati.Una cosa è certa: con te non ci si annoia mai. Sei una persona molto dinamica ed interessante, piena di hobbies e di passioni: è questo che traspare dal tuo profilo Instagram. Certo, viene il dubbio che ci sia mai un momento in cui riesci a stare un attimo fermo e calmo. Viene il fiatone solo a guardare le tue stories!Puoi anche chiudere i libri qualche volta. Se mostri solo foto di studio e di ciò che succede a scuola/università (non sarai uno di quelli che si lamenta quando prende un 7, vero?), darai l'impressione che non esista nient'altro per te. O sei forse un tipo riservato, che non ama parlare di sé? Qualsiasi sia la verità, prova a cambiare tema ogni tanto... moltiplicherai i follower!Instagram non ti piace proprio, anche se ti sei iscritto, non ami farti vedere. Piuttosto, ami guardare cosa fanno gli altri. Sei un timido, ma sotto sotto anche curioso e forse un po' pettegolo!Qualsiasi foto deve essere sempre accompagnata da una didascalia sul senso della vita. Ma dai, è solo un selfie e non servono tante chiacchiere! Perché non ti rilassi e ci fai semplicemente un bel sorriso?