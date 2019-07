Like nascosti su Instagram: pro o contro? Le reazioni sui social

Perché sono scomparsi i cuori da Instragram?

Come hanno reagito gli utenti?

Non vedo l’ora che Instagram rimuova il conteggio dei cuori così da vedere gli “influencer” nel caos — Gabriele Murru (@Cy1991) 24 luglio 2019

Io se tolgono da Instagram il numero di cuori ottenuti sono contento.

Poi però mi aspetto anche che tolgano la nicotina dalle sigarette. — Dario Matassa (@dariomatass) 18 luglio 2019

Stanno per terminare i cuori su #instagram cosa faranno le innumerevoli #Influencer e quelli che sperano il successo solo di cuori? Carissimi meglio pochi veri ma buoni — gsartecucina (@gsartecucina) 23 luglio 2019

Errata corrige:



Oh no, Instagram ha oscurato i like.

Ora non potrò più sapere chi mette quei 4 o 5 cuori alle tue foto. — Tenacious A (@alexqualcosa) 18 luglio 2019

Sinceramente i like non sono di vitale importanza e l’amicizia non si basa su quattro cuori messi alle foto di Instagram quindi non vedo dove sia il problema —; (@curlygivrl) 21 luglio 2019

Comunque non comprendo: posto una bella foto scattata in una città d'arte ( 2 likes ), posto una mia foto subito arrivano i cuori. Bah. Per fortuna mi sono iscritta da poco su instagram. — Miss Orange (@Kubrickaddicted) 17 luglio 2019

Secondo me Instagram è nato per postare ciò che ci piace, per scoprire la bellezza degli scatti di persone normali e non per fare a gara a chi ha più like nè far credere alle persone di essere migliori di altri solo per un paio di cuori in più nelle foto. — (@ilostmyemotions) 19 luglio 2019

Forse non ci siamo capiti, caro Instagram. A quelle come me, non le fermi neanche se nascondi i cuori che mette alle altre. — Chaos Of Trouble (@Chaos_OfTrouble) 18 luglio 2019

Bisogna vedere se a Instagram conviene veramente togliere i cuori.

Rischio di migrazione verso altri social sia degli influencer che dei loro fans. — Il Kaio73 (@ClaudioMiori73) 20 luglio 2019

Gli sviluppatori di Facebook ad aprile scorso hanno annunciato l'avvio di(la piattaforma social di foto e video di proprietà del colosso di Zuckerberg) che è già stato lanciato:Negli account in cui questo aggiornamento è già attivo,e non da tutti i visitatori del suo profilo, come invece accadeva fino a poco tempo fa. Ciò significa cheGuarda anche:L’idea è nata con lo scopo di, evitando quindi di alimentare la mania di pubblicare foto e video solo con l’intento diPoiché i social creano dipendenza e le notifiche relative a foto e contenuti pubblicati sono una vera e propria ossessione per molti, questa piccola ‘rivoluzione’ è connessa proprio alla precisa volontà dipiuttosto che sostenere l'incessante e impaziente ricerca dell’approvazione altrui.Quello che quindi questo cambiamento si propone è di disinnescare la tendenza a pubblicare post banali, privi di argomenti epiuttosto che orientati ad esprimere ciò che si è e che si pensa realmente. È questo quindirispetto agli apprezzamenti altrui, ridando inveceGli sviluppatori del social network, attraverso i sondaggi svolti, si sono infatti resi conto che l’rischiava di danneggiare la salute psico-fisica degli utenti.Per questo si pensa che, dopo l’iniziale difficoltà dalla, una volta abituati a farne a meno, i benefici saranno reali e garantiti:in quanto una foto, un commento o qualsiasi altro post non sarà più bello solo perché ha ottenuto un certo numero di cuori ma lo sarà perché realmente lo è.L’autostima o il senso di inferiorità insomma non devono più dipendere dal numero di like e dei cuori ricevuti.Tutti gli utenti iscritti ad Instragram certamente si sono già resi conto del nuovo aggiornamento e tra perplessità e ironia, le reazioni sono molteplici.C’è chi non se ne cura e anzi ironizza sulla possibilità di assegnare i cuori:Accanto alla sarcastica indifferenza di molti, ci sono anche utenti che approvano realmente questa iniziativa:Ma, come è facile aspettarsi, ci sono anche utenti che esprimono qualche perplessità e disappunto: