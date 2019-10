Il Collegio 4, dove è stato girato? Ecco dove è ambientato

Dove è ambientato Il Collegio 4

Le altre location de Il Collegio: dove è stato girato

L’atteso docu-reality che trasforma i millennials in perfetti scolaretti del passato è tornato finalmente su Rai Due con una nuovissima stagione ambientata nel 1982. Il Collegio 4 porta con sé parecchie novità. La voce narrante ad esempio non è più quella di Giancarlo Magalli bensì quella di Simona Ventura. Gli anni in cui viene ambientata serie saltano dal 1968 al 1982, ma se c’è una cosa che rimane sempre uguale è il luogo dove sono state fatte le riprese,. Scopriamo la storia di questo antico edificio.Il collegio che ha ospitato tutte le stagioni della serie, si trova in Lombardia, più precisamente vicino a Caprino Bergamasco. Costruito nel sedicesimo secolo da San Carlo Borromeo è stato un vero collegio femminile e maschile fino al 2014 quando ha ufficialmente chiuso per un calo di iscrizioni iniziato dei primi anni duemila. La scuola è stata frequentata anche da Papa Giovanni XXIII e molte altre figure importanti in ambito politico e imprenditoriale.Durante il secondo appuntamento del Collegio, i ragazzi hanno partecipato ad una gita al lago di Garda ed hanno potuto visitare il Vittoriale degli Italiani, il luogo dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita e dov’è stato sepolto il poeta e scrittore Gabriele D’Annunzio. Il Vittoriale è un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi d'acqua eretto tra il 1921 e il 1938 sulle sponde del lago, precisamente a Gardone Riviera. Il progetto dell'architetto Giancarlo Maroni, si basa sull'idea della "vita inimitabile" di Gabriele D'Annunzio e si ispira alle imprese degli italiani durante la prima guerra mondiale.Gli studenti sono stati chiamati a recitare uno dei componimenti più famosi dell’autore, “La pioggia del pineto”, proprio nei luoghi dove il poeta è vissuto. Saranno riusciti nell’impresa?