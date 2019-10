Arriva il make up di Undici: il nude look da portare anche a scuola

Il make up brand di Millie Bobby Brown

Florence by Mills: i prodotti in vendita

- Winona Ryder esclusa -è una quindicenne che, nonostante la sua giovane età,nel mondo dello spettacolo e proprio per questo è anche. E proprio dai profili social, qualche tempo fa ha annunciato la sua nuova sfida: il lancio di un nuovoche si chiamaCome scritto sul sito di, il marchio deve il suo nome proprio a una signora che si chiamava, che altri non è che la, ed è stata proprio questa fantastica bisnonna ad ispirare Millie a buttarsi in questa impresa.La linea di trucchi è stata pensata da Millie per un pubblico di sue, quindi di ragazze che si approcciano al mondo del make up in quelle che sono le loro primissime volte. E proprio per questo all’interno di questa linea troverete molti prodotti adatti per poter essere utilizzati anche dalle giovani, cone di una tipologia senz’altro, senza estri o eccessi; perché, come detto più volte da Mills stessa,, senza andare a coprire o alterare troppo i giovani volti che la useranno.I prodotti di make up sono tutti acquistabili sul sito e la spedizione è disponibile anche in: ora quindi non rimane che dare un’occhiata agli articoli in vendita. Per quanto riguardai trucchi disponibili non sono tantissimi, ma sono quei cosmetici che non mancano mai nella trousse di qualsiasi ragazza: quindi potrete trovarein diverse tinte diverse. Ma non solo: infatti il marchio di bellezza di Millie non si occupa solo di trucchi, e per sponsorizzare al meglio l’idea che tutte le teenagers sono belle al naturale, ha anche una linea dedicata alla, con, tutti rigorosamente impacchettati in fiale e barattoli color lilla, il colore scelto per il lancio del brand e che vantano di esseredella loro composizione.